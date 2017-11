por GTO » Ayer, 16:29

“Bueno pues lógicamente te lo llenan ¿no? te lo llenan de cariño y te dan ganas de seguir adelante. Es cierto que desde 2006 no tenemos el título pero la temporada 2008, por ejemplo, fue bastante buena, la temporada 2010 fuimos campeones virtuales en Abu Dhabi hasta las últimas diez vueltas, 2012 lo mismo en México, por tanto sí que suena como muy muy lejano ¿no? el último título mundial, pero podíamos tener cuatro o cinco muy recientes ¿no? así que pues bueno yo creo que eso también la gente lo valora y bueno en días como hoy ¿no? aunque estés el décimo pues dejas todo lo que tienes en la pista para competir ¿no? Porque me gustan las carreras y me gusta competir”.

Alonso considera que podría tener cuatro o cinco CampeonatosAlonso está motivado, hizo una buena carrera el domingo y aprecia el cariño que recibe de los aficionados que le consideran el mejor y asegura que podría tener cuatro o cinco títulos recientesFernando Alonso tuvo una fuerte carrera el pasado domingo en el Gran Premio de México saliendo desde el final de la parrilla para acabar en los puntos en décima posición, teniendo además una buena batalla con Lewis Hamilton, pese a no tener el mejor coche su rendimiento fue alentador. Alonso reconoció en los micrófonos de la Cadena SER en una entrevista telefónica para “El Larguero” contestando preguntas de Manu Carreño, también de Pedro de la Rosa y Manu Franco.Alonso se mostró muy satisfecho con su rendimiento en México, con su batalla con Hamilton, del que también ha hablado tras proclamarse campeón y con este último título ser tetracampeón. Alonso aunque asegura que Hamilton no ha tenido rival, considera que tanto Hamilton como Mercedes son justísimos merecedores del Campeonato, ya que han hecho un año muy fuerte y los felicita por ello. El piloto español también ha dejado claro que está motivado y con esperanza para la próxima temporada que McLaren contará con el motor Renault, motor que ganó en México con Verstappen, y piensa que tienen todos los ingredientes para volver a ser muy competitivos y espera que puedan estar en la batalla.Alonso también ha reconocido que el apoyo de sus fans incondicionales que pese a no ganar un Campeonato desde 2006 los sigue considerando un Campeón y el mejor piloto, le llenan el corazón y asegura que podía tener cuatro Campeonatos recientes, y recuerda por ejemplo que en 2008 fue una buena temporada, en 2010 en Abu Dhabi era Campeón virtual hasta las últimas vueltas, igual que en 2012, aunque Alonso dice en México fue en Brasil, también podía haber sido Campeón pero ganó Sebastian Vettel por tan solo tres puntos. Para finalizar Alonso reconoce que están muy contentos y confiados con las mejoras que ha ido haciendo McLaren y lo que han aprendido, por lo que hay muchas esperanzas para el futuro con el motor Renault.Fernando Alonso reconoce a Manu Carreño, que está muy satisfecho con el resultado de la carrera y acabar en los puntos en un fin de semana complicado en México: “Sí, sí, la verdad es que estamos satisfechos. Era un fin de semana complicado salíamos últimos con las penalizaciones, y bueno coger los puntos sabíamos que iba a ser tarea difícil pero bueno salieron las cosas bien, de cara, hubo bastante abandonos, cogimos la oportunidad, y bueno pues puntuar en este gran premio ha sido una bonita sorpresa. El coche se comportó bien todo el fin de semana, contentos también por eso y creo que bueno afrontamos las últimas dos carreras un poco más optimistas”.También Alonso tuvo una buena batalla con Hamilton al que aguantó cuanto pudo y trató de ponérselo difícil: “Sí, tenía esperanzas de poder aguantarle, tenía el DRS en la recta también de Magnussen que iba justo delante mío y bueno no me era difícil tenerlo detrás pero bueno perdí un poco la estela de Magnussen, me quede sin ese rebufo, digamos que me ayudaba, y nada, empecé a sufrir y nada le duré una vuelta y media, pero en esa vuelta y media intente ponérselo lo más difícil posible”.Incluso reconoce que la batalla con Hamilton fue bastante dura, pero con respeto entre dos grandes expertos pilotos: “Bueno, un poco sí, no sé si hubo un poco rueda con rueda pero siempre dentro del máximo respeto y bueno pues ojalá la gente lo haya disfrutado también.Hamilton se ha proclamado Campeón en el GP de México y Alonso considera que es un justo ganador, que no ha tenido rival: “Sí, sin duda alguna creo que este año no han tenido rival, si tenemos en cuenta que Mercedes ha sido campeona del mundo de constructores a falta de cuatro carreras, Hamilton a falta de tres. El año pasado con su compañero, con Rosberg, estuvieron hasta la última carrera ahí pendientes del título pero este año, pues ya eso cómo digo, a falta de tres carreras ya se sabe quién es el campeón y bueno son justísimos, han hecho un año fantástico, y bueno felicitarles desde aquí, ya les felicite en persona en el circuito y ojalá que el año que viene podamos plantarles un poco más de cara.”Hamilton y Vettel son ahora tetracampeones, Alonso que es Bicampeón reconoce que alcanzarlos será complicado, pero lo intentará: “Va a estar complicado, va a estar complicado, pero bueno vamos a intentarlo, ¿no?, volver a pelear por el título el año que viene sería ya un buen paso adelante”.El año que viene Alonso considera que lo tienen todo para ser competitivos y responde a De la Rosa que tiene esperanzas en volver a estar en la batalla: “Pues ojalá, ojalá, tú lo sabes mejor que nadie que esto no es una fórmula matemática exacta y cada invierno cuando pones el coche en pista en Barcelona, en los test, siempre hay sorpresas positivas y sorpresas negativas. En los últimos tres años llevamos sorpresas negativas por desgracia nosotros y el año que viene pues ojalá que esto cambie, pero bueno veremos. Yo creo que hay todos los ingredientes para volver a ser muy competitivos el año que viene, de hecho el motor Renault ganó justo hoy con Verstappen de manera bastante fácil así que, pues bueno, creo que tenemos, como digo, esperanzas de que volvamos a estar ahí”.Tras salir del circuito en México Alonso señala que el apoyo y que los fans le consideren el mejor piloto le llenan el corazón y señala que podía haber ganado recientes cuatro o cinco títulos:Alonso, no descarta poder estar arriba el año que viene con el motor Renault, el objetivo es igualar a Red Bull, es difícil pero van a luchar duro: “Pues, es difícil saberlo ¿no?. Son cálculos que no tienen ningún sentido porque no sabemos realmente dónde estamos, no tenemos comparación con otros coches que lleven el motor Honda. Pero las sensaciones son buenas, las sensaciones son de un crecimiento continuo. McLaren son un gran equipo, con unas instalaciones increíbles, con un talento increíble dentro del equipo para el diseño. Y bueno pues el motor, lo que vemos desde fuera es eso ¿no? que un Red Bull con un motor Renault está ganando carreras y está subiéndose al podio, por tanto yo creo que todos en McLaren tenemos a ese objetivo claro, ahora un objetivo que alcanzar, igualar a Red Bull como chasis, que no va a ser fácil, pero bueno vamos a ir a por todas”.Alonso no cree que haya una pieza que les haya dado la mejora que es visible en McLaren, ya que introducen muchas regularmente, pero cree que han entendido sus puntos débiles y están contentos: “Yo creo que no hay una pieza concreta, pero sí es cierto que en las últimas cuatro o cinco carreras hemos introducido pues unas diez, quince piezas aerodinámicas nuevas y todas ellas, todas, han funcionado según lo estipulado ¿no? Según lo que la gente de McLaren tenía en la fábrica, y esto igual no pasó del todo en primera parte del campeonato que igual llevamos diez piezas nuevas cada tres carreras y funcionaban siete, que ya era muy buen porcentaje, pero últimamente, la verdad, es que todo lo que ponemos al coche funciona a las mil maravillas, hemos entendido también nuestros puntos débiles, en que curvas eran y en qué zona de la curva. Y bueno pues a día de hoy estamos muy contentos pero bueno, como te digo, luego lo pones en el motor Renault y te comparas con Red Bull, habrá que verlo y lo descubriremos el año que viene”.