¡Ferrari amenaza con dejar la Fórmula 1!La Scuderia Ferrari ha levantado la voz y ha expresado la disconformidad de los fabricantes de Fórmula 1 con los planes de futuro de Liberty Media, y amenaza con dejar la categoría después del 2020.Ganador de la carrera Sebastian Vettel, Ferrari y el segundo lugar Kimi Raikkonen, Ferrari celebran en parc fermeSolo 24 horas después de que Renault y Mercedes expresaran su preocupación y advirtieran de que las propuestas de motores para 2021 podrían originar una carrera de desarrollo entre fabricantes que aumentaría los gastos y dañaría la categoría, Ferrari ha amenazado con irse si no está conforme con ese rumbo.En una conferencia telefónica con analistas este jueves para hablar sobre los resultados financieros de Ferrari, el presidente del equipo, Sergio Marchionne dijo que no le gustaba la dirección que está tomando la categoría bajo propiedad de Liberty Media, incluyendo sus planes sobre motores.Y dijo claramente que si la Fórmula 1 dejaba de ser una plataforma beneficiosa para la marca Ferrari y su mercado, se saldría.Marchionne dijo: "Liberty tiene varias buenas intenciones en todo esto, una de ellas es reducir el coste de funcionamiento de los equipos, lo cual creo es bueno"."Pero hay un par de cosas en las que no estamos de acuerdo. Una de ellas es el hecho que, de alguna manera, la singularidad del tren motriz no será un elemento diferenciador en la parrilla. No toleraría eso para el futuro"."El hecho que por ahora no estamos de acuerdo en la estrategia a seguir y que vemos que la categoría está dirigiéndose a un rumbo distinto en 2021, obligaría a Ferrari a tomar decisiones"."Entiendo que Liberty ha tenido esto en cuenta al dar su punto de vista, pero creo que debe estar totalmente claro que, a menos que veamos que lo que se decida es beneficioso para el mantenimiento de la marca y su mercado y fortalecer la posición única de Ferrari, Ferrari no jugará".Ferrari tiene un acuerdo bilateral con la F1, que acaba a finales del 2020, pero después de esa fecha no hay nada fijo.Equipos y fabricantes se reunieron con los jefes de la F1 y la FIA a principios de esta semana para discutir las polémicas propuestas de motores para 2021, y el martes que viene habrá otra reunión crucial cuando se reúna el Grupo de Estrategia.En esa reunión, se espera que Liberty dé a conocer más detalles sobre planes más concretos para la F1, incluido el posible límite presupuestario, una nueva estructura de gobierno y una revisión del sistema deportivo y comercial para ayudar a equilibrar la parrillaMarchionne añadió: "No quiero prejuzgar nada de esto. Pero llegaremos a la reunión el martes con las mejores intenciones y veremos a dónde nos lleva".Otras protestas de FerrariMarchionne: "La historia de Ferrari no puede ser ignorada para reducir costes"Visión Global NASCAR de Liberty Media para la F1No es la primera vez que Ferrari amenaza con dejar la F1, pero sí es la primera bajo el mandato de Marchionne, que incluso ha declarado que el dejar el deporte sería bueno para los accionistas y el balance de los números."Sería totalmente beneficioso para las ganancias y pérdidas", dijo. "Lo celebraríamos hasta que las vacas vuelvan a casa"."Lo que sí sé es que la F1 es parte de nuestro ADN desde el día en que nacimos. No podemos definirnos a nosotros mismos de manera diferente"."Pero si cambiamos todo hasta el punto en el que se vuelva irreconocible, no querremos jugar más. No quiero estar en una especie de NASCAR global, simplemente no quiero".Cuando se le preguntó qué sentiría al pasar a la historia por ser el presidente que sacara a Ferrari de la Fórmula 1, Marchionne señaló: "Me sentiría como un millón de dólares, ya que trabajaría en una estrategia diferente y trataría de sustituirlo con algo más racional".Más de la historia de FerrariTodos los pilotos que han ganado con FerrariGalería: 10 años del último Ferrari campeón del mundoFerrari no está solo en las protestas de la F1Ferrari no es la única marca que expresa su preocupación por la propuesta de motores, y a Renault le molesta sobre todo el hecho de tener más piezas estandar en la unidad de potencia.El director general de Renault F1, Cyril Abiteboul, dijo a Motorsport.com: "En cuanto a la estandarización y las reglas propuestas, algunas pueden ser buenas. Pero sabemos que el diablo siempre está en los detalles y preocupa que se altere el significado de lo que debe ser un fabricante de motores"."Llevamos 40 años como motoristas de F1 y esa propuesta nos crea dudas. No nos negamos a debatir, pero no podemos aceptar que se nos imponga una serie de reglas".Mercedes y Ferrari han sugerido que será difícil hacer frente a los enormes gastos que requerirá el desarrollo de los motores que proponen Liberty y la FIA para 2021.Cuando se le preguntó si esos costes podrían justificarse, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo a Motorsport.com: "Creo que algunas áreas deben abordarse; una es el coste de desarrollo y la calidad del sonido. Pero otras no están justificadas".El director general de Renault F1, Cyril Abiteboul, avisó de que su compañía solo podría aceptar gastar cientos de millones en nuevas unidades de potencia si ahorraran mucho en otras cosas.Por esa razón la reunión del Grupo de Estrategia del próximo martes es importante para saber qué otras propuestas, además de la de los motores, se hacen para el futuro.Hablando sobre si el coste de los nuevos motores sería demasiado para Renault, Abiteboul añadió: "Digamos que es difícil responder ahora mismo a esa pregunta sin tener una comprensión más amplia de lo demás"."Si pudiéramos ahorrar mucho en el chasis o lográramos acuerdos comerciales mucho más favorables con la FOM, quizás sería posible"."Pero es muy difícil aceptar comprometerse con una inversión nueva tan grande y cancelar la inversión existente sin saber cuáles serán los otros parámetros".