por scuderia ferrary » Ayer, 20:43

A falta de una semana para su GP 'de casa' en Brasil, Felipe Massa ha anunciado que se retira por segunda vez, y esta definitiva, de la Fórmula 1, después de haberlo hecho también en 2016. El piloto brasileño lo ha anunciado en su cuenta de Twitter."El año pasado ya había decidido anunciar mi retirada de la Fórmula 1, pero por la petición de Williams decidí quedarme un año más, pero esta vez será mi última carrera de Fórmula 1 en Brasil y en Abu Dabi", ha confirmado Massa en dicho vídeo."Quiero agradecer a mi familia, amigos, aficionados que me han apoyado mucho y también a mis patrocinadores. Así que muchas gracias a todos y espero veros en Interlagos y Abu Dabi"."Espero que me podáis apoyar el año que viene y en el futuro en otras categorías. Muchas gracias y un beso a todos. ¡Nos vemos!", concluye.Como todo el mundo sabe, después de anunciar mi retirada de la Fórmula 1 el año pasado, acordé quedarme un año más para ayudar a Williams cuando me llamaron", ha añadido Massa en un comunicado del equipo."He disfrutado de cuatro años con el equipo, pero mi trayectoria en F1 finalmente acabará esta temporada. Una vez más, me gustaría agradecer a todo el mundo que me ha apoyado en todo este tiempo: mi esposa, mi padre, toda mi familia, mi representante Nicolas –Todt– y a todos mis amigos, colegas y patrocinadores"."También me gustaría agradecer de forma especial a todos los adicionados que han sido increíblemente apasionados durante estas temporadas. Me llevo muchos grandes recuerdos conmigo mientras me preparo para mis últimas dos carreras en Brasil y Abu Dabi, y aunque serán muy emocionales, me preparó para acabar con una nota alta y cerrar este capítulo de mi trayectoria".Por su parte, Claire Williams, directora del equipo, ha comentado: "Me gustaría agradecer a Felipe por todo lo que ha hecho por nosotros en estos cuatro años. Ha sido un placer trabajar con él. Estoy especialmente agradecida por que haya aplazado su retirada de la F1 un año más cuando Valtteri –Bottas– se fue a Mercedes"."Apreciamos eso porque no fue una decisión fácil para que regrese, después de tener un final de año en 2016 muy emotivo. Ahora, queremos desearle a Felipe, tanto yo como Sir Frank, lo mejor para su futuro".El comunicado del equipo acaba con la siguiente frase: "Williams anunciará su alineación de pilotos de 2018 en su debido momento".TODA UNA VIDA EN FÓRMULA 1Felipe Massa se retirará con 269 carreras en Fórmula 1 que ha completado a lo largo de 15 temporadas consecutivas. Desde su debut en Sauber en 2002 ha pasado por Ferrari y desde 2014, por Williams.Massa ha cosechado 11 victorias, 16 Poles, 15 vueltas rápidas, 41 podios y un total de 1.160 puntos y 936 vueltas en cabeza. Todo esto, a falta de las dos últimas carreras de su trayectoria en Fórmula 1.