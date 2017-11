por scuderia ferrary » Ayer, 20:48

El piloto brasileño Felipe Massa ha anunciado hoy en las redes sociales su retirada definitiva de la Fórmula 1. Una vez finalicen los dos Grandes Premios restantes de la temporada, un asiento junto a Lance Stroll quedará libre en Williams y varios pilotos son candidatos a ocuparlo en 2018.El equipo todavía no se ha pronunciado sobre el piloto que acompañará a Lance Stroll la próxima temporada, pero es sabido que hay varios nombres sobre la mesa. Algunos de ellos ya han participado en entrenamientos privados con monoplazas de otras temporadas. Ellos son Robert Kubica, Paul di Resta, Pascal Wehrlein y Daniil Kvyat.ROBERT KUBICANico Rosberg es su representante.El polaco es quizás el piloto que más expectación ha creado desde que su nombre comenzara a sonar ante un posible regreso a la Fórmula 1. Las lesiones sufridas a causa del accidente en el Rally di Andorra en 2011 truncaron su carrera, pero su recuperación ha sorprendido a todo el mundo.Kubica probó con Renault en los test postcarrera de Hungría y desde entonces también ha hecho varios test con Williams. Antes de conocerse el adiós de Massa, trascendió que el equipo tiene previsto organizarle otra prueba en Abu Dabi. ¿La prueba definitiva, quizá?"Me siento bastante bien", dijo después de probar el Renault RS17 en el Hungaroring. "He hecho unas 140 vueltas y podría volver a correr mañana. Mi nivel físico es bueno y eso es positivo. Si hace tres meses alguien me hubiera dicho, no le habría creído".PAUL DI RESTAExpiloto de Force India, garantía de resultados. Le sustituyó en Hungría por indisposición. Es el actual piloto de desarrollo del equipo y ha probado el FW36 en diversas ocasiones en test conjuntos con Kubica.Aunque las pruebas no han sido ningún secreto, los resultados de las mismas son algo que los de Williams están guardando celosamente. Su rendimiento en las mismas se puede comparar directamente con el de Kubica, lo que brinda a la escudería la oportunidad de tomar una decisión más meditada.PASCAL WEHRLEINUn protegido de Mercedes que no pasa por su mejor momento. 2017 ha sido una temporada discretísima para el alemán, que en Sauber no tiene monoplaza para demostrar su potencial. Toto Wolff le busca un equipo para 2018 y Williams es una opción más que posible.Wehrlein aporta juventud y ambición. Su pertenencia a Mercedes también abre la puerta a negociar una mejora en las condiciones del acuerdo de motorización entre la marca de la estrella y el equipo de Grove.Su edad puede ser un problema, porque tiene 23 primaveras y Martini pide un mínimo de 25 por motivos de patrocinio. Sin embargo, Paddy Lowe ha pronunciado unas declaraciones a su favor que minimizan este problema."Hay algunos problemas con Martini, pero estoy seguro de que entenderían la importancia de tener la mejor alineación para competir, antes que para publicitarse. Si hace falta, cruzaremos ese puente. La edad no es un factor, nuestro primer objetivo es escoger la mejor alineación", dijo a ESPN.DANIIL KVYATEl último en unirse a las quinielas. Kvyat está sin volante para 2018 después de que Red Bull le haya echado de su programa de jóvenes talentos.Kvyat ha pasado por dos temporadas muy turbias que han empañado su ilusionante 2015. En 2016, Red Bull le relegó a su filial en beneficio de Max Verstappen. En 2017, Carlos Sainz le ha pasado por encima como una apisonadora.Las dudas sobre su competitividad son razonables después de su desenlace con Red Bull, pero nadie olvida que en 2015 fue capaz de terminar por delante de Daniel Ricciardo en el Mundial de Pilotos. También puede atraer patrocinadores rusos.