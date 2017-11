por scuderia ferrary » Ayer, 14:40

Los nuevos propietarios de la Fórmula 1, Liberty Media, y la FIA jugaron un papel clave para hacer que Fernando Alonso se quedara en McLaren y Honda, en la Fórmula 1, según el presidente de la marca de Woking, Zak Brown.Hasta el mes de septiembre se ponía en duda que Fernando Alonso y Honda permanecieran en Fórmula 1 pero, según explica el presidente de McLaren, Zaz Brown, Liberty Media y FIA contribuyeron a que ambas partes se quedaran en el Gran Circo."Liberty, quiero decir, Chase Carey y Ross Brawn, jugaron un papel crucial, pero todos los nombres que mencionaste, incluida la FIA, todos trabajaron juntos. De otro modo, no creo que el acuerdo hubiera tenido éxito. Fernando Alonso probablemente no se hubiera quedado con nosotros y Honda habría abandonado la Fórmula 1", ha señalado Brown en declaraciones para el diario italiano La Gazzetta dello Sport.El cambio a motores Renault y las creencias tanto de los de Woking como de Alonso de que ganarán en 2018 han hecho que el asturiano se quede y que se encuentre cómodo con su decisión. Tras lograr su permanencia y a pesar de llevar poco tiempo de trabajo con él, Brown sólo tiene palabras buenas para el bicampeón."Alonso es un luchador en la pista, yo también lo soy. Hablamos el mismo lenguaje. Espero que esa fuera una de las razones por las que se quedó, además del hecho de que McLaren es un gran equipo. Las cosas no fueron bien con él en Ferrari, pero hemos creado un entorno que le gusta", ha añadido."Es increíble tanto su pilotaje como su carisma. Combina la dedicación, la atención al detalle y el amor por el deporte con un talento natural fuera de lo común. Pero es la preparación para convertirse en campeón con más determinación que haya visto nunca", ha admitido el estadounidense, que asegura que Stoffel Vandoorne crecerá mucho como piloto con un compañero así."Alonso es el compañero más difícil que existe, así que Vandoorne necesita ser realmente bueno. Ha tenido éxito en algunas carreras y lo ha vencido en clasificación, puede alcanzar los niveles más altos", ha reconocido sobre el belga.CRONOGRAMA DE UNA SEPARACIÓN ANUNCIADATres años sin resultados llevaron a los de Woking a optar por separar vías con Honda. Canadá fue el punto de inflexión para los británicos, aunque hasta el Gran Premio de Gran Bretaña no comenzaron a hablar con Renault."Probamos una solución con Honda en las pruebas previas al Campeonato, pero no queríamos el divorcio antes de intentar resolver los problemas técnicos, y en Montecarlo entendimos que a pesar de todos los esfuerzos, discusiones y ayuda que Mercedes le dio a Honda, no hubiéramos llegado a un acuerdo, así que decidimos en Canadá que necesitábamos un plan B", ha relatado Brown, que incide en que el problema que había es la perspectiva de Honda."En Silverstone, a finales de julio, comenzamos las negociaciones reales, pero todas las piezas del rompecabezas las colocamos sólo unos días antes del anuncio, que fue a mediados de septiembre. Honda ha hecho las cosas a su manera, incluso lo reconocieron. No fue una falta de compromiso, buenos ingenieros o recursos económicos, sino una cuestión de filosofía", ha explicado un líder decidido totalmente a ganar en 2018."Alonso y nosotros visualizamos victorias en el futuro y las dificultades nos han fortalecido. Cuando regresemos a la cima del podio, será una sensación muy dulce", ha descrito para finalizar.