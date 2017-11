por Trupon » Ayer, 22:00

Lewis Hamilton aparece en los Paradise Papers

Los Paradise Papers, filtración de documentos que descubren evasiones fiscales

Acusado de no pagar 3,7 millones de euros por el jet privado que tiene desde 2013

ANA VÁZQUEZ | 6 NOV 2017Lewis Hamilton ha sido acusado de evadir 3,7 millones de euros de impuestos por su jet privado, según revelan los Paradise Papers –papeles del paraíso en español–, una filtración masiva de documentos que dejan al descubierto una gran red de evasión fiscal.El nombre del tetracampeón aparece entre los acusados por burlar obligaciones fiscales, según revelan los Paradise Papers, una nueva filtración masiva de documentos de hasta 13,4 millones de archivos, que deja en evidencia a multimillonarios y multinacionales.El de Mercedes supuestamente usó una serie de compañías como Stealth Aviation Limited, Stealth Limited y BRV para evitar pagar 3,7 millones de euros en impuestos por su jet privado Bombardier CL605 Challenger, que se puede ver en la fotografía de abajo y que usa desde el año 2013."Dos días de vacaciones antes del mejor fin de semana de carrera del año", compartía el año pasado en su cuenta oficial de la red social Instagram.En 2014 Lewis Hamilton recibió numerosas críticas por abandonar Gran Bretaña para vivir en Mónaco, un auténtico paraíso fiscal en el que han decidido vivir otros muchos pilotos de Fórmula 1. Este año, según la lista de ricos del Sunday Times, Hamilton es el deportista británico con más dinero y se estima que su fortuna asciende a los 148 millones de euros."Si todos hicieramos lo mismo, el país estaría jod***. Olvidad las personas a las que da trabajo. Olvidad que él paga impuestos en veinte países, como dice. ¿Qué país le dio a el y a su familia la oportunidad de desarrollarse como persona?. No creo que sea mucho pedir, pero es debatible, ya que es el deportista más popular en el Reino Unido, que pague sus impuestos", criticó el futbolista de los Queens Park Rangers Joey Barton."La gente se queja diciendo 'él no vive en el país, pero ondea la bandera británica con alegría'", señaló para ese diario Hamilton en 2014."No importa el país en el que viva, yo nací aquí. Lo que la gente no entiende es que pago impuestos en el Reino Unido, pero no me gano mi sueldo al completo en el país. Corro en 19 países diferentes, así que gano mi dinero en 20 lugares diversos y pago impuestos en varios lugares, pago mucho en Inglaterra también", comentó hace tres años."Contribuyo con el país y no sólo eso, ayudo a mantenerse a un equipo de más de 1.000 personas. Soy parte de algo con mayor perspectiva", expresó para finalizar.