por scuderia ferrary » Hoy, 11:34

Christian Horner ha confirmado que Fernando Alonso estuvo realmente cerca de correr para Red Bull después de su primera aventura fallida en McLaren. El piloto español, que volvió a Renault tras su complicado año en el conjunto de Woking en 2007, mantuvo negociaciones con la escudería de la bebida energética a finales de 2008, tal y como asegura el británico."Estuvimos muy cerca de firmar a Alonso. Helmut y yo fuimos a ver a su representante al final de 2008 para 2009 y 2010 y le ofrecimos un contrato de dos años. Él sólo firmaría por uno y dijimos que la posición de Red Bull era un acuerdo de dos años o nada, y él no se comprometió con eso", asegura el jefe de equipo de Red Bull en declaraciones recogidas por Motorsportmagazine.com.Horner asegura que dentro de la escudería de Milton Keynes se daba por hecho que el piloto asturiano tendría un contrato hecho con Ferrari para la temporada 2009, aunque no fue hasta 2010 que Fernando recaló en la Scuderia."Pensábamos que el tenía un acuerdo con Ferrari muy claro para la temporada 2009. Lo que fue extraño sobre eso fue que Flavio –Briatore– estaba involucrado también, pero él estaba intentado conseguirle para Renault, equipo que dirigía en ese momento, y al final, él pilotó para Renault 10 años", recordó.El de 2008 no fue el único intento de Red Bull de contar con Alonso. Horner admite que a mitad de temporada en 2009, dentro del equipo pensaron en incorporarle ya que creían que tenía opciones reales de ganar el Mundial. Incluso más adelante, cuando ya formaba parte de Ferrari hubo conversaciones."A mediados de 2009, tuve un acercamiento para decir '¿podría unirse a mitad de temporada?'. Porque ellos pensaban que él podría ganar el campeonato en el coche. Después tuvo otra conversación en la parte trasera de un Alfa Romeo en el aeropuerto de Spa varios años después en 2011 o 2012, y nunca mas... La discusión más seria fue la primera y después perdió la oportunidad", finaliza.