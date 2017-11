por scuderia ferrary » Hoy, 11:37

El jefe de Toro Rosso, Franz Tost, está deseando cambiarse a motores Honda para 2018, ya que asegura que no disfrutan actualmente con Renault. McLaren decidió cambiarse a los propulsores franceses, tras tres años sin frutos con los japoneses y como parte de ese movimiento, los de Faenza montarán unidades de potencia niponas.Hasta 2018 no se sabrá si Toro Rosso perdió más que ganó al tener que ceder a Carlos Sainz y cambiar a motores Honda, pero por lo pronto, Tost se muestra positivo y asegura que peor no les puede ir."De todas formas, no podemos tener más problemas porque cambiamos la unidad de potencia cada fin de semana. Para terminar el contrato con Renault, tuvimos que darles algo", señaló el jefe de Toro Rosso, Franz Tost, durante la rueda de prensa de la FIA del viernes en México.Ahora Sainz es para ellos una amenaza en otro equipo y tendrán que trabajar para fortalecerse con pilotos que acaban de debutar en Fórmula 1 y que responden a la razón por la que se creó Toro Rosso, para formar a talentos jóvenes."La compensación fue Sainz y por su velocidad, somos muy conscientes de que es una gran amenaza para nosotros porque anotó la mayoría de nuestros puntos y por otro lado, ahora está con Renault", añadió.No obstante, los de Faenza están satisfechos de contar con Brendon Hartley y Pierre Gasly y no se le pasa por la cabeza que con Honda vayan a tener los mismos problemas que sufrió McLaren durante tres años."Tienen otro invierno, en el que tienen la posibilidad de solucionar los problemas que tienen actualmente. Toro Rosso somos el único equipo que trabajará junto a ellos, lo que creo que se convertirá en una gran ventaja. Todas las reuniones que hemos tenido hasta ahora son bastante prometedoras", ha expresado para finalizar.