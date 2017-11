por GTO » Hoy, 17:25

Ron Dennis: "Competíamos contra Alonso"Al jefe de McLaren le traicionó el subconsciente.Dejó claro cuáles eran sus intenciones en Shanghai.Conoce todos los detalles del GP de China.Ron Dennis sorprendió -o no tanto- en su encuentro con la prensa tras la carrera de China.Al inglés se le escapó una frase que resume lo que siente por cada uno de sus dos pilotos. "Peleábamos contra Alonso y nos valía que Kimi ganara y Lewis fuera segundo".Le traicionó el subconscienteA Ron Dennis le traicionaba el subconsciente y dejaba al descubierto sus intenciones en carrera. Que Hamilton no entrase en boxes a cambiar los neumáticos tenía que ver con la situación de Fernando Alonso, tercero, que no parecía dispuesto a bajar los brazos.Eso sí, cuando unos minutos después atendió a todos los medios ingleses, y al más puro estilo del Doctor Jekyll y Mister Hyde (el personaje de Stevenson con doble personalidad), repitió el discurso de la igualdad de trato y que en el equipo McLaren no hay número uno.