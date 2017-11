por scuderia ferrary » Ayer, 16:05

Michael Andretti no tuvo el mejor paso por la Fórmula 1 en 1993. Su reputación de piloto rápido se fue por el desagüe y a mitad de temporada le sustituyó Mika Häkkinen en el seno de McLaren. Irónicamente y más de veinte años después, Andretti se ha aliado con McLaren de nuevo para las 500 millas de Indianápolis. Tras esa aventura, su interés por el Gran Circo ha vuelto a despertar."Obviamente eso depende de tener apoyo económico detrás, ya que no puedo permitírmelo yo solo. En su momento hubo acuerdos que iban a alguna parte, pero finalmente no lo hicieron. Siempre hay que mantener los ojos bien abiertos", ha explicado el expiloto de F1 Michael Andretti a DW Motorsport.Lo único que le falta es eso, el dinero. La categoría reina es una aventura que implica una inversión de capital importante. Para un equipo privado, hay varios frentes a los que deben adaptarse al llegar al Gran Circo en lo que a nivel económico se refiere:InstalacionesProducción propia del chasis/compra de chasisCompra de motoresLogísticaSueldos de trabajadores, entre ellos, de los pilotosEstas cinco ramas se relacionan entre ellas. Al ser una empresa privada que entra a la categoría sin capacidad para producir motores, el patrocinio y el apoyo económico es más complejo de encontrar, a menos que haya un buen líder y una persona con contactos al frente. A veces, asociarse con suministradores de motores puede ser una buena opción, aunque la F1 ha limitado de forma indirecta estos obstáculos por la complejidad de las actuales unidades de potencia.Justamente como Andretti, Ilmor y Cosworth son otras de las empresas que quieren entrar en la F1. La nueva normativa de 2021 debería simplificar los motores y eso ayudaría a que apareciesen más suministradores. Eso, en parte, puede ayudar a Andretti a llegar a la F1 al abaratarse el coste de las unidades de potencia.Andretti actualmente es el dueño del equipo Andretti Autosport, uno de los conjuntos con más historia en la IndyCar. Fernando Alonso participó en las 500 millas de Indianápolis en su estructura, pero con apoyo económico de McLaren –de ahí la decoración naranja del asturiano–. El último título de Andretti en IndyCar fue con Ryan Hunter-Reay en 2012.