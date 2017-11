por GTO » Ayer, 22:52

EN SU LIBRO "CÓMO FABRICAR UN COCHE"Newey revela su truco para espiar los monoplazas de FerrariEl director técnico de Red Bull revela anécdotas curiosas en su última publicaciónNewey, vigilando de cerca el Ferrari F138 de Alonso en India 2013El jefe técnico de Red Bull, Adrian Newey, ha publicado recientemente una autobiografía. En ella habla acerca de su trabajo dentro del Gran Circo, y de sus tácticas de espionaje para tratar de sacar ventaja frente al resto de la parilla.En su libro 'Cómo fabricar un coche' destaca su sentimiento de responsabilidad en aquel fatídico fin de semana en Imola que acabó con la vida de Ayrton Senna, pero además revela curiosas anécdotas que ha vivido dentro de la Fórmula 1.Habla acerca de las formas que tiene de espiar a un rival, donde no deja indiferente a nadie. Tras finalizar una carrera, todos los coches entran en régimen de parque cerrado, donde están en cola para las verificaciones técnicas obligatorias.El hecho comienza en ese instante, donde se pueden realizar diferentes acciones alrededor de los monoplazas y donde Adrian Newey entra en acción, aunque primero habla acerca de las barreras humanas que se forman alrededor de los coches –especialmente de Ferrari– en los momentos previos a que las carreras den comienzo. Cuando todos se colocan en la parilla."Ingenieros como yo aprovechamos la oportunidad para echar un vistazo a otros automóviles", reconoce. "En el momento en el que los mecánicos ven a un ingeniero superior de un equipo contrario como yo en las cercanías, pululan alrededor de su coche en el intento de tapar la parte a la que miro", explica.“Ferrari es siempre uno de mis mayores objetivos a la hora de acercarme a espiar”, admite. "Como resultado, lo que hago es acercarme a una zona del monoplaza en la que no estoy particularmente interesado, atrayendo a los mecánicos a mi manera como las abejas a la miel, mientras uno de nuestros fotógrafos se posiciona en la parte que realmente quiero ver", argumenta Newey en su libro. "Ferrari aún no ha descubierto ese –truco–".Cierto es, que quien quiere ganar se tiene que buscar la vida para ser más hábil y rápido que el resto. Unas veces se utiliza la picardía, otras la maña y en ocasiones, la experiencia. Newey junta las tres y por eso es de los mejores directores técnicos de la parrilla."Para ser sincero, esto un juego. Si realmente quiero mirar un coche sólo tengo que esperar hasta después de la carrera en parque cerrado donde nadie puede tocarlos durante una hora para echar un vistazo. A menudo están estacionados justo al lado de mí, con todos los mecánicos ocupados empacando material, y es ahí donde puedes mirarlos tanto como quieras”, añadió.