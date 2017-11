por Trupon » Ayer, 13:14

Vettel se reafirma: "Quiero ganar un Mundial con Ferrari"

El 5 felicita a Hamilton y admite que "se merece este éxito"

El piloto germano muestra su apoyo al equipo y asegura que quiere vencer con ellos

TOMÁS SLAFER | 7 NOV 2017Sebastian Vettel renovó en 2017 su compromiso con Ferrari para seguir vinculado a la Scuderia al menos hasta 2020, con un sueldo de 40 millones de euros por temporada. Vettel, a pesar de haber perdido el Mundial este año, reafirma que su sueño y objetivo es hacerlo algún día vestido de rojo"Quiero ganar un Mundial con Ferrari. Eso es lo que quiero. Ese es mi objetivo y tenemos que darnos cuenta de que no ha sido así este año. Tenemos mucho potencial como equipo, así que –en 2018– deberíamos poder volver a la lucha fácilmente", ha explicado Vettel en declaraciones que publica la TV británica, Sky Sports F1.A pesar de haber liderado el Campeonato de Pilotos parte importante de la temporada, ni Vettel ni Ferrari han ganado ninguna carrera desde el mes de julio, lo que ha facilitado el tetracampeonato por duplicado de Mercedes.Sin embargo, Vettel niega a debatir si él es mejor piloto que Lewis Hamilton o a la inversa, y si en la misma línea, el coche de Mercedes es mejor o peor que el de Ferrari."No me gusta eso. Tuvimos una lucha justa. Ha sido un gran año para nosotros, y también para ellos, así que no quiero quitarle ningún mérito a él. Se lo merece todo. Si a falta de dos carreras se lleva el Campeonato, se merece ese éxito", concluye Vettel.