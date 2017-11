por Trupon » Ayer, 20:26

Massa: "La gente me respeta, me retiro con la cabeza alta"

El de Williams asegura que su victoria más especial fue la primera que ganó en Brasil

Espera encontrar la emoción de la F1 en la nueva categoría en la que compita

ANA VÁZQUEZ | 9 NOV 2017Felipe Massa puede retirarse con la tranquilidad de que ha tenido una carrera exitosa. El brasileño hizo de su sueño una realidad al llegar al paddock en 2002, logró victorias y se quedó a un paso de conseguir el título de campeón del mundo.Felipe Massa ha vuelto a confirmar que ésta será su retirada definitiva de la Fórmula 1 y ya que se despide, quiere hacerlo con un buen resultado el domingo, al contrario que el que tuvo en su última carrera en Brasil, en la que recibió un gran homenaje por parte de todo el paddock que nunca olvidará."Es la segunda vez que me retiro en Brasil, pero ésta es la última, al menos en Fórmula 1, de verdad. Tengo muchas ganas de tener otra buena sensacion, de poder disfrutar de este circuito en el que crecí y de hacerlo en un coche de F1, esperemos tener buena carrera y buen resultado", ha comentado Massa en la conferencia de prensa de la FIA del jueves en Brasil.Para el domingo, de momento no tiene planes de hacer nada especial e insiste en que lo de 2016 fue algo totalmente inesperado y que nació de los demás equipos y miembros de la parrilla."Espero poder terminar en una buena posicion, eso es lo mas importante, el año pasado pasó algo que nunca olvidaré, esa sensación humana fue algo que nunca pensé que sentiría. Creo que lo que tuve el año pasado fue más que suficiente. Nunca planeo nada, si voy a hacer esto o lo otro, todo sale de forma natural", ha expresado para finalizar.CARRERA PROFESIONAL SATISFACTORIA A NIVEL PERSONALSobre su tiempo en la F1, el brasileño no le sabe poner una nota en concreto, pero sí tiene claro que ha dado su máximo y que ha logrado mucho más respecto a lo que se planteaba conseguir de niño. Así, le parece el momento adecuado para decir adiós sin mirar atrás y está satisfecho con su decisión."Diez es cuando ganas el título, he tenido una carrera muy exitosa, no pensé que iba a conseguir esto, la F1 era un sueño, no sólo he llegado, he ganado carreras, he sido el piloto que mas cerca ha estado de ganar el titulo de la historia probablemente, un siete, un ocho o un nueve, no importa", ha afirmado."Lo más importante es que la gente me respeta, todos los que me encuentro o con los que me paso sólo un rato. Termino con la cabeza alta y eso es lo mas importante. Me quedan muchas cosas por hacer la vida", ha señalado.Respecto a su futuro, espera continuar corriendo, pero en otra competición. El brasileño admite que le ha gustado encontrarse con nuevas sensaciones gracias a los coches de F1 2018 y espera encontrar sentimientos parecidos en otra categoría."Definitivamente es parte de mis expectativas seguir compitiendo, es lo que llevo haciendo desde los ocho años, es mi trabajo, creo que cuando compites, sientes una emoción o una satisfacción haciendo tu trabajo, que realmente espero que pueda encontrar en otra categoría, como he disfrutado en la F1, pensaré en qué categoría es la mejor a la que ir", ha apuntado.Sobre Williams, les desea éxitos en el futuro, aunque para eso tendrán que cambiar su coche ligeramente, ya que el desarrollo no ha sido el fuerte del equipo este año. Aunque ésta no es ni de lejos su mejor temporada como piloto, está contento con haber podido sacar el máximo del coche cuando la fiabilidad ha estado de su lado."La forma en la que hemos empezado la temporada no ha sido como hemos acabado, la empezamos mejor de lo que estamos ahora, en cuanto a desarrollo no lo hemos hecho bien, pero he disfrutado pilotando este coche con la nueva normativa", ha admitido."Ha sido muy divertido, tenemos más carga aerodinámica con estos coches. He tenido mala suerte en algunas carreras, no hemos conseguido puntos por problemas que hemos tenido en el coche", ha señalado."Esperaba que esta temporada fuera mas competitiva, sin embargo, estoy feliz de haber podido sacar el máximo de este coche cuando no tenía problemas. Estará bien pensar en esta temporada y acordarme de que piloté este monoplaza", ha apuntado."Es algo importante que se cambien algunas ideas del coche. Tendrán que tener un coche quizás un poco diferente, espero que puedan conseguir eso", ha expresado.LA VICTORIA QUE NUNCA OLVIDARÁMirando atrás, no hay duda, Massa se queda con la segunda victoria de su carrera en F1, la primera en Brasil, la más especial para él y la que recuerda como el gran momento de su vida. "El mejor recuerdo que tengo de mi carrera es mi primera victoria, fue como un sueño hecho realidad para un piloto brasileño que siempre quiso llegar a la F1", ha destacado."Creo que es el cirucito en el que más veces he estado en el podio. Esa victoria nunca la olvidaré. Es el momento más increíble que he tenido en mi carrera, ganar el GP de casa por pimera vez en 2006", ha agregado.Como piloto brasileño, espera que más personas puedan experimentar lo que significa correr y ganar aquí. Así, desea la continuidad del Gran Premio en el Autódromo José Carlos Pace."Realmente espero que la F1 siga para siempre en Brasil, que continúe en el calendario durante mucho tiempo. Brasil es muy importante para la F1. Tenemos muchos tÍtulos y a muchos pilotos de todos los tiempos", ha compartido."Si puedo hacer algo para ayudar sin competir, lo haré. No estamos en el mejor momento en lo económico el país, pero es muy importante para Brasil y Sao Paulo tener la F1", ha recordado.Por último, ha destacado la evolución durante la temporada de su compañero este año, Lance Stroll, del que comenta que se ha sabido adaptar muy bien y pronto a la complejidad de la F1."Creo que cómo ha comenzado y con la posición en la que está ahora, ha desarrollado mucho. La F1 es diferente a otra categoría, tienes que aprender, encender el neumático, hacer la vuelta perfecta, un buen tiempo. Diez ó 12 coches luchamos por unas décimas, así que hay que hacer un buen tiempo. Lance entendió cómo tiene que correr. Tiene a un buen profesor", ha comentado entre risas para finalizar.