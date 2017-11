por GTO » Ayer, 23:14

Alonso: “Si tuviera un equipo escogería a Verstappen y a Sainz”El piloto español ha respondido a las preguntas de los aficionados durante el GP de BrasilCada vez es más frecuente que Fernando Alonso interactúe con los aficionados por medio de las redes sociales. Sin embargo, el asturiano no deja de ser una caja de sorpresas. Ayer Fernando volvió a contestar bastantes preguntas de diversos aficionados a través de Facebook Live sobre sus títulos en Brasil, el presente con McLaren y las batallas que protagonizó con Michael Schumacher en el pasado durante la etapa con Renault, entre otros temas.Es llegar a Interlagos y a Alonso le vienen a la cabeza multitud de recuerdos de las temporadas 2005 y 2006: “Gané los dos títulos aquí, fue muy especial. Son mis dos mejores recuerdos. Tengo muchos recuerdos de Brasil y es uno de los mejores Grandes Premios del año“, recuerda.El piloto español, sin embargo, ha reconocido que no llega en su mejor momento debido a las condiciones actuales de su equipo. Alonso ha realizado un balance sobre su etapa con McLaren-Honda, un binomio al que solo le quedan dos carreras, y ya fija su atención en Renault: “Los 3 últimos años han sido frustrantes para nosotros, no hemos conseguido buenos resultados. Intentaremos cambiar esto el año que viene“, afirmó.F1.com“El equipo y yo estamos muy confiados para el año que viene. Hemos visto el progreso, sabemos cuáles son nuestro puntos fuertes y qué áreas podemos mejorar. Somos optimistas. Ganar el título son palabras mayores, vamos a ir paso a paso y vamos a trabajar duro este invierno. El objetivo es ser competitivos. En las primeras carreras iremos ajustando los objetivos“, añadió el asturiano, que volverá a trabajar con la escudería del rombo: “En los test siempre hay buenas y malas sorpresas. Esperemos que esta vez sean buenas. Estoy contento de volver a conducir para Renault. Tengo muchos recuerdos de ahí y conservo muchas amistades. Será emotivo“.Alonso también ha hecho una valoración general de la parilla actual de pilotos y ha hecho referencia al Top 3 de escuderías que a día de hoy dominan en la F1: “Max, Daniel, Lewis, Sebastian, Kimi… Ellos se merecen luchar por victorias, llevan muchos años. Pero depende del coche y del momento. También hay otros pilotos como Sergio, Esteban, Carlos o Nico que no tienen el coche ahora mismo para demostrar su talento. Dentro de unos años veremos grandes batallas“, aseguró.Además, Fernando ha vuelto a contestar a la pregunta de qué pilotos escogería su tuviera su propio equipo. Hace unos años respondió que hubieran sido Hülkenberg y Sainz; ahora ha cambiado de opinión: “Cogería a alguien joven, quizá a Max Verstappen y a Carlos Sainz. Mi equipo se llamaría FA Racing, así se llaman mis karts“, comentó.En cuanto a Sainz, ha recalcado su buena amistad con el piloto madrileño y con su familia: “Mi relación con Carlos es especial, traspasa la competición. Nos conocemos desde hace muchísimos años y también tengo una relación increíble con su padre. Carlos no es solo un amigo, es casi como un compañero de equipo pero con otros colores. Espero que le vayan muy bien las cosas“, admitió.El bicampeón del mundo también habló sobre su período favorito de la F1 ligado a su infancia: “Me hubiera gustado correr a finales de los años 80 o principios de los 90 en la época de Prost o Senna. Es un período en el que yo era un niño y veía estos ídolos en televisión“. Fernando reconoce que hubiera deseado haber compartido el box con Ayrton Senna y apunta a los principios de los años 2000 como la época que más añora de su carrera: “Del período en el que yo he podido competir me quedaría con los años de los V10, los coches eran más excitantes“.F1.comSin alejarnos del pasado, Alonso también ha recordado la rivalidad que tuvo con Michael Schumacher: “Michael era un rival muy duro, muy rápido y muy competitivo. Siempre rendía por encima de lo esperado. Recuerdo algunas carreras de 2006 en las que pensábamos que no podíamos competir contra Ferrari debido a los neumáticos Bridgestone y nos centrábamos en McLaren. Llegaba el viernes y ellos no eran rápidos, el sábado seguían sin ser rápidos. Ibas a la clasificación y el equipo me decía: muy bien Fernando, has hecho un gran trabajo. Miraba los tiempos y Michael era segundo. Era increíble“, reconoció el piloto español.Además ha hablado sobre el posible regreso de Robert Kubica, lo cual le haría gran ilusión debido a la amistad que tenía en el pasado con el polaco y que a día de hoy todavía mantiene: “Soy muy amigo de Robert y estaría muy bien verle en el paddock en 2018. Pero obviamente hay muchos factores. Williams sabrá cuál es la mejor decisión. Veremos“, señaló.Por último, Fernando desveló sus planes de vacaciones una vez que acabe la temporada. El piloto español se pasará por Asturias y, especialmente, por el museo: “Después de las vacaciones estaré con la familia, no les veo tanto como quiero y les echo de menos. Volveré a España, especialmente en Navidades. Tengo mi circuito de karts y creo que emplearé mi tiempo libre subido a un Go Kart“, finalizó.