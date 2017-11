por scuderia ferrary » Hoy, 17:04

Toro Rosso carga con dureza contra su fabricante de motores, Renault. El equipo de Faenza insinúa que sus recurrentes problemas mecánicos podrían no ser una coincidencia, dado que ambas escuderías compiten por la sexta posición del Mundial de Constructores.El equipo italiano ha emitido un comunicado en la matinal del sábado para expresar su sorpresa y descontento con Renault, a raíz de unas declaraciones en las que su director deportivo Cyril Abiteboul atribuía los problemas de Toro Rosso al chasis del STR12.La formación que dirige Franz Tost carga toda la responsabilidad en la marca del rombo y revela que no les suministran tantos componentes nuevos como desearían. En consecuencia, se ven obligados a reutilizar unidades antiguas que ya están próximas al final de su vida útil."Los problemas que Toro Rosso ha sufrido con el MGU-H y el eje del motor no están relacionados con la forma de gestionar la unidad de potencia ni su integración en el chasis", reza el documento."La instalación del motor no ha cambiado en absoluto durante la temporada 2017, con la excepción de unas mejoras de refrigeración a mitad de temporada. Desde el parón de verano, Toro Rosso ha sufrido repetidos problemas de motor que le han costado puntos al equipo y posiciones en el Campeonato de Constructores"."Una de las principales razones de estos problemas es que nos encontramos una falta de disponibilidad de nuevos componentes. El equipo está teniendo que cambiar partes de una unidad de potencia a otra de forma constante, y en muchas ocasiones se ha visto forzado a correr con especificaciones antiguas".El comunicado concluye con un párrafo lapidario en el que ponen en duda la deportividad de sus socios técnicos."No debemos olvidar que ellos están luchando con Toro Roso por una posición en el Campeonato de Constructores, y como ha sugerido el Sr. Abiteboul es posible que la situación no sea una coincidencia, pero sin duda no es culpa del coche de Toro Rosso".