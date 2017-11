por scuderia ferrary » Hoy, 11:38

Felipe Massa lamenta los episodios de violencia que se han vivido en las cercanías del circuito de Interlagos, donde personal de varias escuderías ha sido víctima de robos e intimidaciones.Massa lamenta la situación que se vive en su país natal. Reside habitualmente en Mónaco y asegura que no regresará a Brasil hasta que la paz reine en la calle."Es muy triste para todos los que han tenido problemas, pero también para los brasileños. Esto demuestra cuánto debe evolucionar este país", ha dicho el paulista en declaraciones a Globo."Corremos en México y hemos ido a la India, y no sé si estar ahí es más peligroso que aquí, pero es un problema de las personas que están al cargo. Han de garantizar la seguridad de quien sea que está aquí. Me encanta Brasil, pero por ahora no volveré –a vivir-"."Mi hijo está estudiando en Mónaco, habla tres idiomas, lo que es importante para su futuro. Puede que me gustara regresar a un país mejor y más seguro, en un futuro".El Autódromo José Carlos Pace es la pista más problemática de la temporada en materia de seguridad, y este fin de semana demuestra que este frente todavía no está resuelto.El jueves, miembros de los equipos Mercedes, Williams y Force India fueron atracados a mano armada cuando salían del trazado. Ayer fue el turno de la escudería Sauber. Una furgoneta en la que viajaban mecánicos e ingenieros fue embestida por otro vehículo, sin víctimas.