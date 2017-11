por wdf » Ayer, 16:15

se caracteriza por no tener pelos en la lengua, pero estoy bastante de acuerdo con él en que la F1 es la competición del desarrollo, estandarizando lo están capando.



Lo único en lo que no estoy de acuerdo es que claro que la F1 sería más atractiva con un ganador distinto en cada fin de semana, pero no estoy seguro que el camino hacia eso sea el que parece que quieren tomar.