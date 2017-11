por GTO » Ayer, 23:35

Liberty responde a Ferrari y a su amenaza de marcharse de la F1Carey explica sus planes para transformar el deporte en uno más igualado y asegura que su visión no dista mucho de la de la Scuderia.En Ferrari siempre han sido agresivos jugando sus cartas, y esta vez, con los nuevos dueños, no ha sido diferente. Les han lanzado un órdago, o cambian la normativa que quieren establecer a partir de 2021 o toman las de Villadiego. Una de sus quejas es que no quieren estar en una Fórmula 1 en la que cada vez haya más piezas comunes a todos en los coches. Pues la Scuderia ya tiene una primera respuesta de Liberty, la que le da Chase Carey con tono conciliador y un mensaje de unidad: "No creo que tengamos una visión diferente a la de Ferrari".Los más críticos con la gestión de Carey y su equipo les acusan de americanizar el envoltorio del deporte y de pretender hacerlo también en la pista, pero el presidente del Mundial explica sus intenciones y asegura que no planean "ser la NASCAR". "No queremos estandarizar los coches, que haya 20 idénticos rodando por la pista y que la única diferencia sea el piloto. Queremos que cada equipo tenga la capacidad de tener un coche que sea único, con motor y chasis únicos", expone en una conferencia telefónica.Así que Ferrari podrá seguir siendo Ferrari y optar a ganar, pero lo que quiere Liberty es que haya más equipos con capacidad de hacerlo: "Queremos que los equipos compitan para ganar, pero también que todos tengan una oportunidad. Nunca va a estar igualado, habrá favoritos que evolucionen, pero con el tiempo queremos que todos sientan que tienen posibilidades de luchar". Y para ello, quieren que "el éxito dependa de lo bien que gastes tus recursos dentro de algunos límites, no de la cantidad que gastes, sería un deporte más saludable".Limitar gastos y tener ciertas partes estándar para alcanzar una F1 más igualada, eso es lo que persiguen, porque lo contrario, visto está, no funciona. "Queremos un deporte que pueda tener lo inesperado. Si alguien gana todas las carreras todas las semanas, el deporte sufre. Necesitas competencia, lo desconocido, grandes finales, grandes historias y grandes dramas. Eso atrae más fondos y beneficia a todos. Nuestra primera prioridad es mejorar este deporte para nosotros y para los equipos. Tenemos que crear eso". Y en ello están, si les dejan…