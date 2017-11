por Joselo » Ayer, 21:42

La enorme mayoría de los extranjeros provenientes del "primer mundo" (visitantes o turistas), no tiene la más "p.u.t.a idea" de lo que son desde hace varios años los contornos de grandes ciudades de Sudamérica (Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Quito, Caracas, etc.) en lo referente a la inseguridad, niveles de violencia que no se ven ni en las películas. No creo que sepan siquiera que no sobrevivirían unas pocas horas si son "abandonados a su suerte" en alguno de dichos "parajes"... tal vez hasta me animaría a opinar que estarían un poco más seguros en territorio sirio, afgano o de algún otro sitio en donde los occidentales son literalmente liquidados.