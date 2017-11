por scuderia ferrary » Ayer, 21:17

Stoffel Vandoorne brilló desde muy joven en categorías inferiores que le han permitido debutar en F1 esta año. El belga reconoce que parte de ese éxito viene dado por la presión de aquellos que le pagaron los coches para competir, que le forzaban a ganar para devolver ese dinero, así que lo sufrido en 2017 con Honda no le ha aportado una presión extra, sino que ya estaba acostumbrado según él mismo reconoce."Durante toda mi trayectoria he tenido que lidiar con presión. No tenía apoyo en casa para progresar en las categorías inferiores, pero me ayudó la Federación belga y me dejaron claro que tenía que ganar los campeonatos porque tenía que conseguir el premio de dinero. Así que fallar nunca era una opción", ha explicado Vandoorne en una entrevista a la web oficial de la Fórmula 1."Así que todos los problemas de esta temporada no me han traumatizado, sino que me hacen querer luchar contra lo esperado para aprender en cada vuelta que doy y conseguir el mejor resultado posible, aunque a veces las circunstancias no lo dejaban. Al final del día eso de la temporada debut está sobrevalorada", ha agregado el belga.Si tiene que decir algo positivo sobre este 2017, Vandoorne obvia los resultados y se centra en la figura de Fernando Alonso, que le ha hecho mejorar como piloto: "Lo positivo es que me he medido bien con Fernando. Los resultados no fueron los esperados, pero tener a un compañero de equipo súper fuerte tiene mucho valor en el paddock", admite Vandoorne.“McLaren es uno de los mayores equipos de la F1. Es verdad que los últimos dos años no reflejan eso. Pero estamos cambiando como equipo y hay cambios enormes de cara a 2018. Todos nos esforzamos para que se vea en pista. Sé que pertenecemos a las victorias y que volveremos a ese lugar pronto”, ha añadido.NUEVO MOTOR, NUEVA ERAEn 2018, McLaren se unirá con Renault para usar los mismos motores que han permitido que Red Bull suba al podio y consiga victorias en 2017, algo que motiva y también pone presión para el equipo británico, según Vandoorne."Para ser honesto, no sé mucho sobre eso. Claro que el equipo está centrado al 100% en el coche del año que viene, y todo lo que me han dicho es positivo. Lo que hemos visto en Renault es que con Red Bull pueden conseguir victorias y podio, y eso nos aportará más presión", ha concluido Vandoorne.