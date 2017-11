por scuderia ferrary » Ayer, 21:19

Daniel Ricciardo no está seguro de si Ferrari podría ser su próximo equipo en la Fórmula 1. Max Verstappen es, por ahora, el único piloto que Red Bull tiene asegurado hasta 2020. El australiano termina contrato con ellos a finales de 2018 y a partir de ahí será su decisión quedarse o marcharse."Es muy amable de su parte. Quieren mantenerme a mí y a Verstappen en el equipo, pero yo no tengo prisa. Le tengo mucho respecto a Red Bull, pero aún tengo tiempo para analizarlo todo", ha señalado Ricciardo en declaraciones a la televisión brasileña Globo.Daniel Ricciardo sólo quiere estar "en el mejor coche" en el futuro y ahora del australiano se dice que será el sustituto de Valtteri Bottas en Mercedes, pero otra opción es Ferrari."Si digo que no, parecerá que no estoy interesado, pero la palabra sueño es un poco demasiado. Mi sueño es ganar el Campeonato en el mejor coche, así que no sé qué más decir", ha añadido.Uno de los obstáculos que puede tener Ricciardo para acabar en Ferrari está en Sebastian Vettel, su antiguo compañero en Red Bull, que quizás no quiera volver a formar pareja con el australiano."No estoy seguro de que me aceptaría. No sé si tiene el poder de decirle al equipo a qué piloto quiere, pero no voy a pensar en eso. Todo lo que tengo que hacer es seguir pilotando a este nivel y eso es lo que decidirá mi destino", ha agregado.Para cumplir con sus objetivos, Ricciardo tiene que seguir consiguiendo sumar más puntos que su actual compañero, Max Verstappen. "Ha mejorado mucho este año. La temporada pasada cometió varios errores, pero la confianza de Verstappen sigue ahí ahora", ha apuntado."Al mismo tiempo, yo he sufrido un poco con las características del coche, que hace que sólo funcione en un rango escaso. Necesito sentir cada movimiento en mi trasero y en mis manos, pero este año ha sido algo más difícil que el anterior", ha reconocido.Sin embargo, el coche de Red Bull está entre los mejores de la parrilla, lo que significa que Ricciardo podría hacer su sueño de luchar por el Campeonato realidad en 2018."El desarrollo que logramos este año fue impresionante. Si empezamos el próximo año al mismo nivel que Mercedes y Ferrari, vamos a ser los favoritos. Mi rendimiento puede que no haya sido perfecto, pero todo lo que aprendí, lo voy a aplicar en 2018 y eso me hace confiar en que puedo ser fuerte el próximo año, pero vamos a ver", ha expresado para finalizar.