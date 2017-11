por scuderia ferrary » Ayer, 21:26

La temporada llega a su fin, y conviene empezar a hacer balance de lo conseguido. En lo relativo a Valtteri Bottas, esta primera temporada en el equipo Mercedes le ha supuesto una multitud de cambios que le han ayudado a mejorar como piloto.Sobre estas cosas ha hablado el piloto de Mercedes, y lo primero ha sido calificar su primera temporada junto a Lewis Hamilton en uno de los equipos más fuertes de la parrilla. En este sentido, Bottas afirma que ha vivido momentos inolvidables, así como ha aprendido cosas esenciales para mejorar su calidad en la pista. No obstante, reconoce que no ha logrado todo lo que esperaba."Por supuesto, ha sido muy interesante y emocionante, y definitivamente me ha creado recuerdos que siempre recordaré: recuerdos como mi primera victoria y mi primera Pole. En cuanto a rendimiento, no puedo estar muy feliz porque durante la temporada me propuse el objetivo de luchar por el campeonato y ganarlo. Ese era mi objetivo, pero fallé", ha lamentado Valtteri Bottas en una entrevista con PlanetF1.com.A pesar de esto, el finlandés está seguro de que este año se ha convertido en un mejor piloto en varios aspectos, algo que sin duda le ayudará en los próximos años de su trayectoria dentro de la Fórmula 1. "Es decepcionante para mí, pero, uno de los aspectos positivos fue que aprendí de forma enorme y realmente creo que el año que viene puedo ser mucho mejor, más completo y más rápido. Es por eso que estoy deseando que llegue el próximo año”, ha añadido.PRIMERAS SENSACIONES CON EL W08Habiendo valorado esto, es necesario hablar del monoplaza que ha hecho a Lewis Hamilton Campeón del Mundo por cuarta vez. Sobre el Mercedes W08, el piloto reconoce que tuvo unas sensaciones totalmente nuevas al tomar contacto. Sin embargo, el avance de la temporada le permitió encontrar las debilidades del monoplaza."Fue muy bueno porque también hubo un cambio en el reglamento, por lo que los coches eran mucho más rápidos. En Barcelona, ​​en la primera prueba verdadera que tuvimos, nunca había experimentado algo así. Cualquier cosa en términos de la cantidad de fuerzas G que estábamos aguantando y demás… Todo fue muy positivo", ha explicado."Luego, por supuesto, al pilotar más comencé a notar ciertas debilidades con el coche y demás, pero la sensación inicial fue realmente muy buena", ha reconocido el piloto de Mercedes.Sobre su propia temporada, ahora Bottas destaca los mejores y peores momentos que ha podido vivir en estos meses alrededor del mundo. Como mejores momentos, sin duda relata su primera victoria, de la cual aún conserva el trofeo como recuerdo. Sin embargo, opina que los peores momentos han estado en la segunda mitad de la temporada, con un rendimiento menos brillante por varias razones.“Como puntos más altos, diría que obtuve mi primera victoria bastante pronto en la temporada, en la cuarta carrera. La parte más difícil estuvo en las carreras después de las vacaciones de agosto porque me propuse un objetivo claro y creía que podría estar mucho mejor en la segunda mitad de la temporada, pero hasta Austin y México ese no fue el caso. Ese fue el punto difícil y aprendí mucho durante esos tiempos difíciles. Creo que eso solo me ayudará el próximo año”, ha relatado el finlandés.SU PRIMERA VICTORIA, DIFÍCIL DE ASUMIRSin embargo, la victoria obtenida en el GP de Rusia fue un momento inolvidable para el de Mercedes. Hablando de esta experiencia, Valtteri Bottas reconoce que le costó comprender que había logrado la victoria, especialmente por los compromisos que le ocuparon después del fin de semana."Fue increíble, me llevó unos días entenderlo. Estaba bastante ocupado después de aquello, también. Creo que el domingo por la noche volé a Budapest, tuvimos un evento allí y luego dos de mis mejores amigos volaron hacia allá por sorpresa, así que tuvimos un poco de fiesta en Budapest. Finalmente, el martes, llegué a casa y cuando llegué a casa comencé a darme cuenta: 'Está bien, eso realmente sucedió'", ha recordado Bottas.Este año ha supuesto el debut del piloto con el equipo Mercedes. Competir de la mano de uno de los equipos más fuertes en la actualidad de la Fórmula 1 cambia las cosas, y por supuesto la experiencia ha sido especial. Sobre lo mejor de pilotar en Mercedes, Bottas relata que la sensación de pertenecer a un equipo tan especial es indescriptible, aunque señala que lo peor es la mayor exigencia de trabajo que supone el rendimiento que posteriormente se demuestra en pista."Lo mejor es sentirse parte del equipo y es un equipo increíble. Ningún equipo lo ha hecho antes, después de un cambio de regulación tan grande como para seguir ganando. Solo ser parte de eso, ser parte de la familia, es fantástico", ha asegurado.“Hay que trabajar más porque la mentalidad es algo que me gusta. Todos trabajan realmente duro. Nada más es mejor que ganar, lo que hace que las personas trabajen más y más y es una vida más ocupada. Para mí, de lo contrario, es menos tiempo de estar en casa, pero estoy acostumbrado. Siempre vivo con una maleta", ha matizado el finlandés.OBJETIVOS AMBICIOSOS PARA 2018Por último, Valtteri Bottas es preguntado sobre su posibilidad de hacerse con el título de Campeón del Mundo el año que viene. Aunque reconoce que debe tener un rendimiento más regular, afirma que tiene buenas aptitudes y lo aprendido en esta temporada le ayudará para mejorar de cara a 2018."Bueno, necesito más consistencia, esta temporada ha sido irregular. Hubo algunos momentos realmente buenos, como comenzar de manera constante y luego fue realmente bueno y justo antes de las vacaciones de agosto, creo que, en las últimas cuatro carreras, anoté más puntos que Sebastian –Vettel– y Lewis, así que fue realmente bueno de nuevo. Luego, mi rendimiento se redujo por diferentes razones", ha relatado."Necesito ser un piloto más consistente y completo, entender mejor el coche y ser mejor con la configuración. Pero todas esas cosas las he aprendido masivamente este año, así que es por eso que creo que es posible", ha finalizado Valtteri Bottas.