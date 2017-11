por Trupon » Ayer, 15:38

Liberty, dispuesta a buscar soluciones para no perder a Ferrari

Brawn admite que quieren hacer que los italianos estén cómodos con el deporte

Reconoce que quizás no presentaron la nueva normativa de la mejor forma

ANA VÁZQUEZ | 15 NOV 2017La reacción de Liberty Media a las amenazas de Sergio Marchionne de retirar a Ferrari de la Fórmula 1 para 2021 no se ha hecho esperar demasiado. Ross Brawn, el nuevo director deportivo del Gran Circo, asegura que quizás no presentaron las reglas de la nueva era del deporte de la mejor forma y transmite que pensarán en una solución para que la Scuderia esté cómoda y no quiera irse.Liberty Media es consciente del gran papel que tiene Ferrari en la categoría reina, así que buscarán la manera para hacer que la próxima era del deporte, aunque cumpla con parte de los objetivos que la dirección se propone, continúe siendo atractiva para la Scuderia."Déjame decir que Ferrari es una parte muy importante de la Fórmula 1. Trabajé allí diez años, sé lo que Ferrari representa. Queremos encontrar soluciones para no perder a Ferrari en el futuro. Estoy seguro de que podemos hacerlo", ha señalado Brawn en declaraciones para la BBC.El director deportivo de la F1 admite que podrían haber expuesto el reglamento nuevo de otra manera y se arrepienten de que haya causado tantos problemas y malas reacciones. Así, insiste en que quieren que Ferrari sea uno de los equipos que se encuentre cómodo con la categoría."Quizás podríamos haber presentado las reglas de una manera diferente, que hubiera evitado algo de conflicto y mea culpa si eso es algo en lo que fallos, pero quizás pensé más como ingeniero y no lo suficiente como diplomático", ha añadido Brawn."Reconozco que es importante mantener la identidad de un motor Ferrari o Mercedes. Ferrari necesita poder decir 'ese es nuestro motor'. Lo entiendo por completo y no quiero arruinar eso. Así que queremos encontrar una solución para que Sergio se sienta cómodo con tener un motor Ferrari en la parte trasera de su motor", ha declarado.QUIEREN ESCUCHAR A LOS FABRICANTESAhora que Liberty ha hablado, los dueños del Gran Circo también quieren escuchar las propuestas de los equipos y no sólo las críticas, así que pronto ambas partes se volverán a reunir. "Necesitamos entender de boca de los fabricantes, con detalle, qué tecnologías quieren conservar que sientan que son relevantes para los coches de calle. No creo que hayamos cruzado esa frontera. Pero ahora que la propuesta está en la mesa, necesitamos reunirnos con su gente y entender qué es eso con lo que están cómodos y con lo que no", ha asegurado.Uno de los problemas más urgentes que debe resolver la F1, y también uno de los más conflictivos, es reducir los gastos y se hará, según indicó Liberty, imponiendo un límite presupuestario en 2019 a modo de prueba. Brawn justifica esta medida y el hecho que no se vaya a implantar como algo fijo de manera repentina."Si todos estamos realmente preocupados por los gastos, podríamos congelar el actual motor un tiempo. Hay soluciones si todos queremos trabajar, lo que no queremos es dar ahora la salida y ver que en 12 meses algunos de los equipos, los que tienen recursos, gastan más dinero", ha propuesto.INSISTEN EN QUE LOS CAMBIOS SON NECESARIOSOtro de los aspectos que, sin duda, resta emoción al deporte es la desigualdad y Liberty quiere afrontarlo lo antes posibles, así que aunque quieren satisfacer al mayor número de partes, Brawn recuerda que los cambios son necesarios."Hay diferencias grandes de rendimiento entre los competidores y nunca vamos a lograr que entre nadie nuevo y que fabrique motores. Tenemos a los cuatro fabricantes que están ahora y quizás perdamos uno o dos de ellos si seguimos de esta manera, así que no podemos dejar el deporte como está", ha insistido.Aunque ellos ya ofertaron unas propuestas, eso no significa que se hayan cerrado y no decidan escuchar a los equipos. Todo lo contrario, si alguien tiene alguna idea sobre cómo mejorar la situación y la presenta, no recibirán un no por respuesta y se estudiará cada planteamiento."Si un fabricante puede demostrar que hay una manera mejor de hacerlo respecto a lo que se ha propuesto, entonces, ¿por qué no? No estamos atados a soluciones específicas", ha resumido para finalizar.