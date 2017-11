por scuderia ferrary » Ayer, 18:24

Toro Rosso ha confirmado que Brendon Hartley y Pierre Gasly serán su pareja de pilotos para la temporada 2018. Ambos pilotos debutaron esta misma temporada con el conjunto de Faenza, y serán compañeros también el próximo año.El piloto francés completó su primer Gran Premio con Toro Rosso en Malasia, mientras que el neozelandés se subió por primera vez al STR12 durante el GP de Estados Unidos, en Austin. Franz Tost, jefe de equipo de Toro Rosso se mostró satisfecho de que Red Bull haya anunciado con cierto margen su alineación para el próximo año. "Estamos muy contentos de que Pierre y Brendon hayan sido confirmados tan pronto por Red Bull como nuestros pilotos para 2018", asegura Tost a través de un comunicado del equipo."Durante la última parte del año, ellos han demostrado que están preparados para la F1, acostumbrándose rápidamente al coche, mostrando buenas actuaciones y siempre probando estar preparados para el desafío. Estamos realmente impresionados por sus curvas de aprendizaje. Como sabemos, la F1 es algo a lo que no todos los pilotos se pueden adaptar rápido", apuntó el austriaco."Por lo tanto, tenemos ganas de completar un año completo con ellos, un año en el que esperamos poder suministrarles un buen paquete con el que, combinado con su consistencia del piloto, pueda ponerles en la mejor situación posible para rendir. Estoy seguro de que seguirán empujando fuerte y peleando por resultados buenos, juntos con el equipo", finaliza.Pierre Gasly:"Estoy súper contento de correr para la Scuderia Toro Rosso en 2018, en mi primera temporada completa en Fórmula 1. Me gustaría agradecer a toda las personas involucradas, que me ayudaron a llegar hasta aquí: Red Bull, Toro Rosso, mi familia y todos aquellos que me han apoyado en las seres inferiores. Estoy muy emocionado y súper motivado para dar el máximo en Abu Dabi y todo el próximo año. ¡Simplemente no puedo esperar!".Brendon Hartley:"Es realmente increíble ser confirmado como piloto de Fórmula 1 para el próximo año con Toro Rosso. Es muy satisfactorio haber convertido una oportunidad que llegó por sorpresa en un pilotaje para 2018, ¡no puedo estar más contento! Me gustaría agradecer a Red Bull y Toro Rosso por creer en mí y darme esta segunda oportunidad, los sueños pueden convertirse en realidad. Ahora voy a continuar trabajando más duro que nunca para finalizar este ajetreado final de temporada a un nivel alto y empezar el próximo año tan fuerte como sea posible, ¡adelante!".