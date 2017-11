por Joselo » Hoy, 00:35

Para no entrar en muchos tecnicismos ni abundar en detalles de estilos de conducción, diré que el comportamiento de los monoplazas que ha conducido Hamilton está dentro de parámetros que no me llaman la atención, sin embargo el comportamiento de los monoplazas que ha conducido Verstappen muestran un comportamiento controladamente indócil, propio de aquellos muy pocos que han podido mostrar lo mismo... y a medida que pasa el tiempo se le nota más. No soy de elaborar conclusiones drásticas sobre determinado conductor hasta que éste culmine su carrera deportiva... aclarado esto, sigo : Yo lo veo circular a fondo, buscando un tiempo o tratando de descontar, y puedo notar algo mientras evoluciona sobre la pista que me resultaría muy difícil de explicar... ¿Qué hay allí? posiblemente una disparidad, en oposición a lo que a veces uno piensa que puede llegar a dar un determinado medio mecánico... es tan reconfortante esto de volver a ver de vez en cuando con el paso de las décadas, que no hace más que confirmar que "el duende" de los Nuvolari, Fangio, Clark, Senna y algunos otros, regresa, como si se tratara de una eventualidad.



Aunque hace muchos años alguien me enseño que lo innato es muy difícil de explicar, me encantaría hablar con él, hacerle algunas preguntas.