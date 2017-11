por GTO » Ayer, 21:51

SAINZ IMPRESIONA A SU PROPIO COMPAÑEROSi tu compañero es tu primer rival... los inusuales piropos de Hulkenberg a SainzLas primeras tres carreras en Renault de Sainz le han mostrado como un talento capaz de adaptarse a un nuevo equipo rápidamente. Su compañero se muestra impresionado.Carlos Sainz está impresionando al paddock de la F1 en sus primeras carreras con Renault. (EFE)Carlos Sainz lleva disputadas tres carreras con el equipo Renault, después de haber debutado con ellos en el Gran Premio de Estados Unidos. Tras la gira americana, ahora queda solo una cita más dentro de la temporada de Fórmula 1 2017. En Abu Dhabi, Sainz y Hulkenberg pelearán para intentar que Renault logre superar precisamente a Toro Rosso en la clasificación del campeonato de constructores. A día de hoy, solo tres puntos les separan, por lo que cualquier posición ganada de uno de los competidores será esencial. En ese sentido, pocas dudas tiene Hulkenberg sobre su compañero, de quien ha hablado con admiración y respeto. Se trata de palabras poco habituales entre pilotos que comparten equipo pero que evidentemente buscan batirse el uno al otro. ¿Se trata de mera cortesía o intenta Hulkenberg marcar terreno como 'veterano' de la escuadra?Vettel gana (por fin), con Fernando Alonso octavo y Carlos Sainz sin puntos en BrasilÀLEX GARCÍAEl Gran Premio de Brasil estuvo repleto de elementos a los que prestar atención, con un sólido Vettel que ganó el día de la gran remontada de Hamilton y la despedida de Massa.Con Hulkenberg, mejor que con Kvyat o Verstappen"Creo que lo ha hecho genial en sus tres primeros Grandes Premios. Ha sido rápido desde el inicio, lo que es impresionante, y eso significa que vamos en una dirección positiva. También quiere decir que tengo que empujar más fuerte para estar por delante de él, lo que es un reto del que disfruto". Así habló el piloto alemán de su nuevo compañero de equipo en la revista 'Forbes', en la que también mencionó la necesidad de mejorar la acción en pista y aumentar el sonido de los motores. El popular piloto de Renault afirmó que por lo demás, la categoría reina está bien tal y como está ahora y que no necesita demasiados cambios, siempre bajo su punto de vista.Las palabras de Hulkenberg sobre Sainz tienen un valor especial al tener en cuenta que vienen del ganador de las 24 horas de Le Mans en 2015 y el piloto que más grandes premios disputados tiene sin haberse subido al podio, algo que para muchos demuestra lo excesivamente importante que es la máquina en la Fórmula 1. Sin duda, sobre lo que no hay duda es el hecho que Hulkenberg demuestra de esta forma que el buen ambiente de Renault se traslada a los pilotos. El contraste con el desquiciado —comprensible, en su situación— Daniil Kvyat o el ambicioso Max Verstappen —con quien Sainz desarrolló una a veces poco sana rivalidad— es importante y muestra que la estructura francesa está en el buen camino.Una comparación desfavorable pero con defensaA pesar del gran rendimiento de Sainz en sus tres primeras carreras con Renault, la comparativa entre el hijo del bicampeón del mundo de rallies y su nuevo compañero de equipo es favorable a este último. En Austin se mostró superior todo el fin de semana pero los problemas de motor de Hulkenberg le impidieron demostrar qué velocidad tenía realmente. A tenor de lo visto en México y Brasil, es razonable pensar que hubiera podido estar allí delante también. El español fue noveno —octavo en parrilla— en las dos sesiones clasificatorias en las que ambos tomaron parte... y octavo en la que solo estuvo Sainz en condiciones. En carrera, más de lo mismo, con 'Hulk' por delante.Claro que todo esto tiene una justificación, siendo además legítima y no una mera excusa. Más allá del asiento, que Carlos Sainz ha tenido que hacerse para poder pilotar el R.S.17, la mayoría de elementos de su monoplaza no se han hecho pensando en el español. Desde detalles como la posición de los botones en el volante hasta puntos más importantes como las mejoras que el equipo ha introducido a lo largo del año, pasando por los reglajes básicos del coche. Todo ello tiene el sello de Nico Hulkenberg y en menor medida Jolyon Palmer, pero no aún de Carlos Sainz. A día de hoy y hasta que termine la temporada, deberá pilotar en lo que es prácticamente un coche prestado. Solo a partir de entonces podrá empezar a tener voz y voto en lo que se hace en Renault. ¿Las buenas noticias? Podrá tenerla con conocimiento de causa, gracias a las cuatro carreras disputadas.Carlos Sainz, o cómo cargarte con Renault tu propio trabajo en Toro RossoÀLEX GARCÍAA dos carreras del final de la temporada 2017, el objetivo de Renault es batir a Toro Rosso, por lo que Sainz tendrá que intentar neutralizar los puntos logrados en el equipo italianoEl trabajo en Renault a lo largo del invierno será algo especial, porque los elementos que un equipo necesita para ganar están empezando a juntarse. Dos pilotos con hambre de victoria —uno de ellos con un triunfo a la altura de un mundial de F1—, un equipo con recursos, creatividad técnica y algún elemento polémico en su equipo de trabajo. Todo esto puede quedar destruído cuando la rivalidad entre los dos pilotos hace entrar al equipo en una espiral de negatividad. Por ahora, tanto Sainz como Hulkenberg están mostrando la actitud contraria, siendo esta la forma ideal de construir un equipo ganador. Pero, eso sí, que tanta admiración no les mine el espíritu de lucha. Al final, la Fórmula 1 también es un 'sálvese quien pueda'.