por Trupon » Ayer, 22:06

Abu Dabi, el GP que puede costar 10 millones de euros a Toro Rosso

Ocupan la sexta plaza del Mundial, pero pueden caer a la octava en la última carrera

Actualmente aventajan en seis puntos a Haas y en cuatro a Renault

SERGIO RÍOS | 16 NOV 2017El Campeón del Mundo 2017 ya tiene nombre tanto en Pilotos como en Constructores. Lewis Hamilton y Mercedes se han hecho con la victoria este año, pero no todo está decidido a una carrera del final de la temporada. En lo respectivo a los equipos que ocupan puestos más bajos en el Campeonato de Constructores, las diferencias son mínimas y el resultado en Abu Dabi puede suponer un sustancial cambio.El cambio que pueden sufrir está en la cifra que reciban como premio, por lo que estos equipos se dejarán la piel un fin de semana más para finalizar de la mejor forma posible este año. Con los cinco primeros puestos prácticamente decididos, la batalla por la sexta posición –y la retribución económica que ello supone– se presenta apasionante para la carrera en Yas Marina.Una parte de los premios que la F1 entrega a los equipos depende totalmente de la posición en el Mundial, y en este momento Toro Rosso se encuentra en sexta posición con 53 puntos, seguida de Renault con 49 puntos y Haas con 47.Es evidente que la diferencia en la clasificación es mínima, pero un equipo en sexto lugar optaría a 27.180.800 millones de euros, mientras que la séptima plaza otorgaría 20.385.600 millones de euros y 16.988.000 millones para el octavo, tal y como recoge MotorsportWeek.com. La diferencia es notable –algo más de 10 millones de euros entre acabar sexto u octavo–, y entre equipos menos punteros de la parrilla, se trata de un incentivo crucial para su propio desarrollo.Por ahora, Toro Rosso saldría mejor parado en la temporada, pero sus recientes problemas de fiabilidad han suscitado una creciente preocupación y sospecha por parte de Ciryl Abiteboul y Franz Tost, que se demostró en el Gran Premio de Brasil.Dado que Toro Rosso monta motores Renault, la aparición de problemas mecánicos en la escudería de Faenza ha dado lugar a ciertas especulaciones. Mientras Cyril Abiteboul sugirió que dichos problemas podrían ser por fallos a causa del chasis Toro Rosso, la escudería hermana de Red Bull negó tal afirmación.Franz Tost sugirió que estos problemas podrían beneficiar a Renault, ya que se encuentran a tan solo cuatro puntos de la sexta posición –y los cerca de siete millones de euros que aumentaría su premio en esta temporada–."No debemos olvidar que están peleando con Toro Rosso por una mejor posición en el Campeonato de Constructores. Como sugirió Abiteboul, la situación puede no ser una coincidencia, pero ciertamente no se debe al coche de Toro Rosso", comentaba Tost en un comunicado el pasado GP en Interlagos.Sospechas aparte, este Gran Premio de Abu Dabi cobra una gran importancia para estos tres equipos. Toro Rosso debe defender su posición si no quiere ver reducidos considerablemente sus ingresos de la temporada, mientras que Renault y Haas seguirán poniendo toda la carne en el asador para subir posiciones hasta que se cierre por completo la temporada.