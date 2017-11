por scuderia ferrary » Ayer, 10:50

Después de que la F1 anunciara los nuevos motores para la temporada 2021 llegó la amenaza de Ferrari. Una amenaza con abandonar la competición –recordemos que el Pacto de la Concordia acaba un año antes del cambio de normativa con las unidades de potencia– si las reglas del juego no se ajustan a lo que quiere la Scuderia.Después de 67 años dentro del Gran Circo, el conjunto italiano no descarta abandonar el deporte, y la consecuencia principal sería un beneficio de alrededor de 100 millones de libras –112 millones de euros–, de acuerdo con las presentaciones de cuentas de los de Maranello que recoge el medio británico The Independent.Marchionne aseguraba que la Fórmula 1 "ha sido parte de nuestro ADN desde el día en que nacimos. Así que no es como si nos pudiéramos definir de manera diferente. Pero si cambiamos el juego hasta el punto en que se convierte en un juego irreconocible, no quiero jugar más", comentaba el presidente de Ferrari a principios de noviembre. Añadía además que el adiós de la Scuderia "sería totalmente beneficioso" para el resultado final de la formación italiana, y para nada le faltaba razón.INGRESOSEn el apartado de ingresos –generados en la temporada 2016– nos encontramos con los cerca de 160 millones de libras –179 millones de euros– que Ferrari recibió por parte de la F1 –en concepto del bono por escudería antigua y clasificación en el Mundial de 2016–, además de 167 millones de libras –187 millones de euros– por los patrocinios –incluidas las aportaciones de Shell y Banco Santander–. Hay que recordar que suministró motores a Haas, Sauber y Toro Rosso, motivo por el que ingresaría alrededor de 15 millones de libras por cada equipo –50 millones de euros en total–. Así las cosas, las cantidades totales aproximadas de ingresos son de 372 millones de libras –416 millones de euros–.GASTOSEn cuanto a los gastos, la citada publicación británica recoge que el mayor desembolso se realiza en Investigación y Desarrollo –alrededor de 509 millones de euros–, que son "principalmente los que forman parte de las actividades de las carreras de Fórmula 1–, por lo que se estima que el gasto en ese apartado asciende hasta los 338 millones de libras –378 millones de euros, 75% del total en I+D–. A ello hay que sumar 80 millones de libras –89 millones de euros– en gastos de personal –Vettel y Räikkönen percibieron más de la mitad de esa cifra– y finalmente 55 millones de libras –61 millones de euros– es el gasto anual estimado en la dirección del equipo.¿SEGUIR O NO EN F1?Así las cosas, Ferrari presentaría un déficit de 100 millones de libras –112 millones de euros– por temporada aproximadamente, por lo que su retirada fuera de la Fórmula 1 aumentaría sus ganancias anuales ya que no tendría que cubrirlo, aunque no sería tan fácil.La presentación de las cuentas apuntan a que aunque la investigación y el desarrollo se basan en la Fórmula 1, "se consideran fundamentales para el desarrollo de los modelos y prototipos deportivos y urbanos". Esto se debe a que los desarrollos en F1 trascienden a los coches de carretera. Las presentaciones afirman también que "los ejemplos incluyen paletas del volante para el cambio de marchas, el uso y desarrollo de materiales compuestos, que hace que los coches sean más ligeros y más rápidos, y la tecnología relacionada con la propulsión híbrida"."Nuestros coche de carretera –especialmente nuestros modelos de coches deportivos– se han beneficiado de los conocimientos adquiridos en el túnel de viento por nuestros equipos de desarrollo de coches de carreras, disfrutando de una mayor estabilidad a medida que alcanzan altas velocidades dentro y fuera de la pista", recoge The Independent.Ferrari es una de las marcas más explotadas a nivel de marketing dentro de la Fórmula 1, y por ello están preparados para asumir esos cerca de 112 millones de euros de pérdidas cada año. Evidentemente la formación italiana no necesita al Gran Circo para aumentar su reconocimiento de marca ya que se trata de una de las más conocidas del mundo.La presentación de cuentas de Ferrari finaliza hablando de "factores de riesgo" tras la adquisición de la F1 por Liberty Media. "La compañía propietaria del negocio de Fórmula 1 fue adquirida recientemente por nuevos propietarios y no está claro si los acuerdos relacionados con la participación de Ferrari y los otros los equipos que compiten en el campeonato pueden cambiar en el futuro".