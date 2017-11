por GTO » Ayer, 22:22

Massa: "Alonso no luchará por el título con McLaren Renault"Hablamos con Felipe en el momento de su retirada y hace balance de sus años en F1, de Williams y de los pilotos más fuertes contra los que se enfrentó.Camina mirando a un lado y a otro casi sin querer Felipe Massa, se le ve emocionado, saboreando cada paso porque son los últimos como piloto, al menos en un GP de Brasil, en su casa, su ciudad, su circuito, donde fue feliz y donde conoció la amargura de que le quitaran lo que creía suyo. Massa se retira, se va un piloto que ha sido de los mejores, que tuvo al lado a Schumacher y a Alonso y que considera a los dos de los más grandes de siempre. Massa, uno de los tipos que más sabe de esto de la F1 habla con AS en su retirada y nos cuenta, por ejemplo, quiénes son los mejores con los que se ha enfrentado. Lean. Por favor...Hace un año en este mismo circuito se despedía de la Fórmula 1, pero después regresó ¿Cómo ha sido su retorno?Bueno, en realidad creo que no ha sido un retorno, porque no me llegué a retirar, yo realmente quería haberme retirado ya el año pasado, pero al final todo cambió y continué, no ha cambiado nada del pasado, solo seguí en esta competición y haciéndolo lo mejor posible.Pero, ¿cómo sucedió? ¿Recibió una llamada en medio de sus vacaciones?Claire me mandó un mensaje en el que me preguntaba si quería dejar mi pensión, hablamos, pensamos en seguir, probarlo, discutimos y al final viendo lo que estaba sucediendo con Bottas si firmaba con Mercedes, pues decidimos continuar.Hay quien habla de que su continuidad fue una petición expresa de Martini, uno de los patrocinadores del equipo…No creo, yo creo que al final lo importante es que yo quisiera continuar. Y ya está.¿Cómo valora este año de regalo? ¿Ha sido un buen año?No, medio, la verdad es que al final estamos en las posiciones en las que puede estar el coche, no tenemos un coche competitivo como pudiera ser el Force India, somos quintos en el campeonato, además hemos perdido muchos puntos por problemas técnicos, estamos en las posiciones que tiene el coche. Y ya está. No ha terminado aún el campeonato, pero…¿Cuál ha sido el principal problema del coche?Muchos problemas en la aerodinámica, y también chasis."A distinto nivel: Alonso, Schumacher, Hamilton, Vettel y Verstappen"Cinco mejoresPorque el motor…(Se ríe) Porque el motor va bien, muy bien, el motor Mercedes…Y llega el momento en el que debate si seguir o no...Sí, yo quería continuar, pero hemos visto lo que que dice el equipo, si el equipo y yo hubiéramos llegado a un acuerdo teniendo en cuenta que se me iba a tratar con el respeto de siempre podría haber seguido, pero finalmente no ha sido así...Llegado el momento de la retirada, ¿se ve capaz de darse una nota?Me gustaría que fuera un diez, pero eso sucede cuando ganas el título. He tenido una carrera muy exitosa, no pensé que iba a conseguir esto, llegar a la F1 era un sueño, no sólo he llegado, he ganado carreras, he sido el piloto que más cerca ha estado de ganar el título de la historia probablemente, un siete, un ocho o un nueve, algo así. ¿Pero sabe lo más importante?Dígame.Lo más importante es que la gente me respeta, todos los que me encuentro o con los estoy sólo un rato, no importa. Termino con la cabeza alta y eso es lo más importante.Ahora hay otros sitios en los que pensar. ¿Resistencia? ¿Le Mans? ¿Fórmula E?Lo primero no me interesa, no, quizá la Fórmula E, es una competición tranquila y nunca se puede decir que no a otro sitio, pero me parece el sitio más interesante para competir y volver a ganar.Es el futuro, dicen.Es el futuro de nuestra vida. Dentro de poco todos los coches serán así, es el futuro realmente.Y el futuro de la F1, ¿cómo lo ve? ¿Le gusta Liberty?A mí me gusta lo que están haciendo, hay tanto que mejorar seguramente, están haciendo muchas cosas para atraer a la gente al circuito, carreras en Estados Unidos por ejemplo… me gusta. Creo que sí, creo que la F1 tiene buen futuro.¿Y Williams? ¿Cree que volverán a ganar un título?Esto es mucho decir, un equipo campeón necesita muchas cosas. Sueldos, dinero… como Mercedes, Ferrari, Red Bull… un equipo que tiene oportunidades financieras muy grandes. Para que Williams vuelva a ganar un Mundial necesitan más, tiene un buen motor, pero no hace la diferencia solo el motor, hay tantas cosas que tendrían que mejorar, pero estar en los podios creo que sí podrían llegar."Ahora le toca demostrar si es un superclase o un piloto normal"Sobre Carlos Sainz¿Y su compañero Stroll? ¿Cómo lo ve?Ha mejorado mucho de cómo comenzó el año a ahora, mucho mejor desde luego, pero es pronto para juzgarlo, creo que tiene un buen futuro en la F1, pero depende de él, en el segundo o tercer año se verá.Ha sido compañero de algunos de los mejores, pero… ¿se atrevería a hacer un top 5 de los pilotos con los que se ha enfrentado estos años?Fernando, el primero, eso está claro. Schumacher, diría que a un nivel parecido, Hamilton también a ese nivel. Después Vettel, es un gran piloto, pero a un nivel inferior y el quinto… (tarda en decidir) quizá Verstappen, aunque le falta consistencia, pero tiene el talento y la velocidad.Ha hablado de Alonso, ¿cómo cree que le irá el próximo año en McLaren Renault?Seguramente estará mejor que este año.Con poco, si me permite…Sí, claro, el año que viene creo que puede estar delante. Pero no luchará por el campeonato con McLaren Renault.Recuerdo que en una entrevista me dijo que para Alonso solo valía Mercedes o Ferrari cuando se fue de la Scuderia.Esa era la oportunidad que él merecía, pero decidió irse de Ferrari y llegó todo esto.A pesar de todo, no gana el título desde 2006, no gana una carrera desde 2013… y se considera a Alonso uno de los mejores de siempre. Un tipo que es el 16º en el Mundial, hay quien no lo entiende. ¿Por qué es así?Pues porque lo es.Pero no gana…Porque no ha tenido el coche para ganar. E incluso sin tenerlo no fue campeón de milagro. Fernando casi gana dos años el título con Ferrari con un coche que no era para ganar carreras si quiera, dos títulos son poco para él como piloto, eso está claro. Es de los mejores de siempre.La F1 es un deporte diferente…Se ha de tener el coche, es así.¿Y qué me dice de Ferrari?Soy y siempre seré un ferrarista y quiero que sea Ferrari quien gane el título. Cuando tienen cualquier cosa está siempre la presión de vencer y ese es el mayor problema que tienen.Dígame su opinión sobre el otro piloto español, Carlos Sainz.Está ya en un equipo muy importante y eso es bueno, Carlos no es ya un joven, es un piloto que está en el momento de la verdad, ahora tiene que verse dónde está. Está claro que es un piloto bravo, veloz, pero ya le digo está en el momento en el que se debe ver qué tipo de piloto es, si es un superclase o alguien más normal.Sainz, en Renault y Alonso en McLaren, ¿quién cree que podría ganar antes un título?Depende del coche, al final Alonso es capaz de ganar con un coche que no puede ganar, como oportunidad de ganar, Fernando es un piloto súper, pero debe tener ese mínimo con el coche.Volvemos al protagonista de esta historia. ¿Cuál es su mejor recuerdo de sus años en F1?La primera victoria en Brasil, eso fue un sueño.Y después perdió un título a falta de un par de curvas…Creo que lo merecía, pero no fue así. Esto es la F1.Gracias por todo Felipe y todo lo mejor.Lo mismo le deseo. Muchas gracias.