ANA VÁZQUEZ | 20 NOV 2017Renault no estará de acuerdo del todo con la visión de Liberty Media para 2021 hasta que se aclaren otros aspectos del futuro del deporte, según el director general del equipo, Cyril Abiteboul, que asegura que no apoyará el plan de cambiar los motores. Los de Enstone se posicionan así, del lado de Mercedes y Ferrari.Cyril Abiteboul ya señaló nada más conocer la propuesta de Liberty Media que este plan iba a iniciar una nueva carrera armamentística que desembocaría en más gasto. El directivo de Renault ha vuelto a destacar la incertidumbre que envuelve al nuevo rumbo de la Fórmula 1, pues asegura que a los equipos les faltan datos sobre el futuro del Gran Circo."Lo que nos han presentado es un motor nuevo. Eso significa un nuevo desarrollo, un nuevo proyecto, probablemente más gente, más inversión. El segundo problema es que no sabemos cómo será la Fórmula 1 en 2021. El chasis, las medidas de reducción de gastos, cómo cambiará la distribución del dinero, no tenemos toda la imagen", ha señalado Abiteboul en declaraciones para la publicación alemana Auto Motor und Sport."Tenemos el concepto del motor, pero sólo podemos juzgar eso cuando las otras piezas del puzzle se junten", ha añadido.Un elemento clave en la visión de los motores de Liberty es la eliminación del MGU-H, algo con lo que Abiteboul, al menos, está de acuerdo, aunque no cree que esto fomente la igualdad, ya que piensa que, como siempre, algún equipo acabará destacando por encima del otro."Tengo que decir que no me gusta el MGU-H, pero en 2020 vamos a tener nuestro problema bajo control, entonces será más barato para fabricantes y clientes y todo comenzará de cero con un nuevo concepto", ha expresado."Habrá de nuevo fabricantes que encuentren las soluciones correctas o incorrectas y eso dividirá a la parrilla en dos grupos de nuevo, así que no veo razones para desviarnos del concepto actual", ha expresado Abiteboul para resumir.