por GTO » Hoy, 22:10

La Fórmula 1 se plantea disolver el Grupo de Estrategia

Para empezar, desaparecerá el Grupo de Estrategia y la Comisión de F1, haciendo que la creación de reglas dependa exclusivamente de Liberty, FOM y FIA, sin la participación de los equipos.

Así, quieren evitar que sus intereses incidan en el funcionamiento del deporte. Además, el 7 de noviembre también mostrarán una regulación presupuestaria que reducirá los costes y se irá implantando gradualmente. Para que se cumpla, cada equipo estará vigilado en su trabajo diario por una figura que evitará que se oculten gastos.

Que listos los tios, para defenderse de que les están empezando a recortar sus privilegios y que han tenido el control del nivel de gestión en la pista de todos los equipos incluido Ferrari, empiezan a divulgar el bulo de que liberty quiere hacer de la F1 una Nascar ...La mejor defensa es un ataque, y quieren enfrentar a la afición contra liberty exagerando las consecuencias de los cambios que quieren imponer, al nivel de la caricatura.No me creo nada, es falso que un motor mas sencillo y barato y la estandarización de algunas piezas, haga que todos los motores y chasis sean iguales, es una mentira demasiado obvia para darle crédito. Buscan el descrédito para presionar a liberty...No hay ninguna medida de las que ha tomado liberty hasta ahora que no me haya gustado, creo que estan mucho mas actualizados que Tito Bernie, y los pasos de popularización de la f1 me parece adecuado. Lo de la nascar es una falsedad interesada para mi, no voy a picar a los intereses de mercedes y ferrari.Para mi, ese es el camino, el Madrid y el barca no son los que deciden las reglas del futbol en la liga española.