por GTO » hace 56 minutos

Ferrari se opone a eliminar los 3 motores para 2018Tras el reciente cambio de reglas, Red Bull ha intentado echar atrás esta inquietante medida. La formación italiana se ha opuesto al intento de los de Milton Keynes.A punto de acabar la temporada 2017, fuera de los circuitos ya se está planeando la próxima temporada. Aunque la parte principal se realiza en las fábricas de los equipos, parte del rendimiento de una formación se basa en el reglamento. Es por ello que desde hace unas semanas muchos equipos se centran unicament en el campeonato de de 2018.Desde el comienzo de la era híbrida, y concretamente con la llegada de Honda, se ha visto como las sanciones que se aplican por superar el número de piezas utilizadas en la Unidad de Potencia se han forzado al máximo. El mismo Ross Brawn ha tildado las sanciones de una ‘farsa’. Aun así, una de las novedades que se pretende implantar en la próxima temporada 2018 será la reducción del número de motores a únicamente 3 por año. Y es que sí en 2017 Honda y Renault han sufrido con tan solo 4 Unidades de Potencia, 2018 se plantea complicado para estos fabricantes.Es por ello que desde Red Bull, concretamente Christian Horner, han planteado la posibilidad de echar atrás esta nueva normal en el pasado Gran Premio de Brasil. Pero ha sido la escudería Ferrari quien se ha opuesto rotundamente. Los italianos argumentan que han sido mucho los recursos destinados en la factoría para la fiabilidad de su motor. Aunque no es la primera vez que Horner ha buscado cancelar este cambio, de nuevo ha sido rechazado en Maranello.Ya en el pasado Gran Premio de Italia, el director de Red Bull argumentaba la siguiente: “Traté de cambiarlo en una reunión durante el año, pero no hubo apoyo para conseguirlo. Espero que ahora haya un resultado diferente después de las múltiples penalizaciones que han hecho cambiar la parrilla en este final de temporada”, sentenciaba el inglés a los medios despalzados. Aunque no solo desde Red Bull se han mandado críticas, ya que el mismo Lewis Hamilton se ha cuestionado la utilidad de la norma. Aun así, todo parece apuntar que en 2018 los equipos tendrán que gestionar solo 3 motores por año.