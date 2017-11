por scuderia ferrary » Ayer, 20:12

Lewis Hamilton ve difícil superar el récord de victorias que tiene Michael Schumacher en la Fórmula 1. El Káiser logró 91 en sus 19 temporadas en el Gran Circo y el británico lleva 62 en los 11 años que lleva en la categoría reina.Lewis Hamilton se ha llevado su cuarto título este año gracias a nueve victorias impecables. En cada una de ellas dio su máximo y obtuvo la recompensa, pero el británico no se pone límites y espera también tener una buena temporada en 2018."Tuve una segunda mitad de la temporada muy sólida y no puedo rendir mejor en este momento, pero seguiré creciendo con la edad y la experiencia. Las reglas no van a cambiar durante un tiempo, así que intentaré rendir también el próximo año, como lo hice en la segunda parte de éste", ha declarado para la agencia de noticias belga Sporza.Sin embargo, para Hamilton, que ha ganado un total de 62 veces hasta ahora, según reconoce, llegar a las 91 victorias "no es un objetivo". "Dependerá del tiempo que compita, pero en este momento no creo que compita lo suficiente para mejorar ese récord. En mis mejores años, gano hasta diez carreras, lo que significa que tendría que continuar al menos otros tres años con un coche competitivo", ha recordado.HAMILTON NO SE ATREVE A HABLAR DE VANDOORNE COMO FUTURO CAMPEÓNPor otro lado, muchos apuntan a que Stoffel Vandoorne será 'el sucesor' de Hamilton y le señalan como una de las grandes jóvenes promesas del momento, sin embargo, el tetracampeón no está seguro de si el belga puede convertirse en un futuro campeón del mundo y no se atreve a hacer predicciones."No puedo decir eso –que sean posibles candidatos al título en el futuro– de otros pilotos. No sé mucho sobre él o su carrera, pero sé que ha pilotado bien en los últimos años y sobre todo, este año ha sido bastante bueno pero ¿decir que puede ser campeón del mundo? No tengo una bola de cristal", ha comentado Hamilton."No necesita mi consejo. Ya ha llegado a la Fórmula 1 con Alonso como su compañero y ya le ha vencido más de una vez", ha añadido para finalizar.