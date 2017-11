por GTO » Ayer, 22:41

"No me gusta la idea de irnos a tres. Apesta. Correr a toda la velocidad es lo que nos falta en la Fórmula 1,

el halo, el sistema de seguridad

"No puedo ver las luces de salida. No puedo ver el puente tras Lesmos, así que algunas de tus referencias de frenado son diferentes y ver por los retrovisores es un poco difícil porque el halo es bastante ancho en la zona del reposacabezas"

Hamilton y Alonso coinciden en que la Fórmula 1 de 2018 "apesta"El vigente campeón del Mundo y el piloto español han mostrado públicamente su rechazo a algunas de las novedades del próximo cursoEl próximo fin de semana la temporada 2017 de Fórmula 1 echará el telón. Tras nueve meses de competición y veinte Grandes Premios, culminará un curso sin excesivas novedades, donde la nueva reglamentación, con la eliminación de los tokens como factor determinante, no evitó que Mercedes cediera su hegemonía ni catapultó a McLaren-Honda como cabía esperar. Lewis Hamilton se convirtió en tetracampeón del mundo, ante un resignado Vettel, que ha vislumbrado cómo la evolución de Ferrari sólo ha servido para hacer el ‘sorpasso’ a Red Bull.El próximo año traerá consigo novedades, como casi siempre, que en esta ocasión no son para nada del agrado de los pilotos. Sin embargo, las amenazas que éstos hayan podido lanzar no han surgido ningún tipo de efecto en los altos organismos, como sí acontece en otros deportes como el tenis. Tanto Fernando Alonso como el británico han mostrado su malestar por algunas de las medidas aprobadas. El propio asturiano, en el pasado, advirtió de su retirada s éstas llegaban a producirse. No obstante, su promesa nunca llegará a ejecutarse.Si el 2017 se ha caracterizado por algo ha sido por el incremento de potencia en los motores, que ha permitido recuperar ese sonido tan característico. Eso se ha traducido en un incremento de la velocidad, que ha llevado a batir el récord del circuito cada fin de semana. Sin embargo, esta medida que tanto motivó a los pilotos, no se podrá llevar a cabo de la misma manera en 2018. Pese a que los motores serán idénticos, la FIA ha aprobado que sólo se puedan utilizar un máximo de tres durante el curso. Las sanciones, habituales esta curso, se incrementarían en un alto porcentaje. Las escuderías se verán obligadas a preservar el uso de cada unidad de potencia, evitando dar el máximo.Eso no ha agradado nada a Hamilton.ha señalado recientemente el vigente campeón del mundo. La misma opinión tiene al respecto Alonso, que hace poco más de un año comentó que sólo seguiría en el gran circo si podía disfrutar al máximo del monoplaza. Otro de los condicionantes que puso el español fue que el calendario no se viera incrementado, y sin embargo en 2018 habrá 21 citas. No podrá quejarse el asturiano, que por propia voluntad ha decidido competir en otras pruebas como las 24 horas de Daytona o Le Mans.Otra de las novedades del 2018 seráque presentarán los monoplazas para evitar que distintas piezas impacten en el rostro de los pilotos. Alonso, tras probarlo, expresó lo siguiente:. Hamilton y Alonso no quieren la Fórmula 1 de 2018.