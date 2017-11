Alfa Romeo o lo que el dichoso Grupo quiera que se llame, ya no existe como tal, eso significa que da lo mismo que le pongan "Alfa Romeo" a algo que ya no lo es, como que le pongan "Monster", "McDonalds", "Alfa Monster" o McDonalds Romeo", total da lo mismo, porque un determinado nombre no representa su genuina o verdadera identidad, sino que (como en este caso) pasa a ser un simple y deprimente apodo que quiere hacer creer a través de ello que es lo que no es (ni fue)... ¿Se entiende?