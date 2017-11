por scuderia ferrary » Ayer, 20:46

El director del proyecto de Honda en F1, Yusuke Hasegawa, disputará junto a McLaren este fin de semana su última carrera juntos antes de irse rumbo al box de Toro Rosso en 2018. A pesar de las sensaciones, Hasegawa confirma que se han acercado al actual motorista del equipo de Faenza, Renault, y que quieren igualar su rendimiento durante la pretemporada."Con el chasis actual y su nivel de carga aerodinámica es difícil decirlo, pero creo que estamos reduciendo la distancia. Sin embargo, no nos hemos acercado lo suficiente todavía. Obviamente esperamos hacerlo durante el invierno", ha asegurado Hasegawa a la revista estadounidense RACER.Honda quiere dejar de ser el 'peor' motorista de la Fórmula 1, o al menos el que menos rendimiento y fiabilidad demuestra, aunque Hasegawa afirma que no se contentarían con 'sólo' superar a Renault, sino que quieren igualar a Ferrari y/o Mercedes."Aunque ellos no estarán donde están ahora, así que definitivamente debemos alcanzar a Renault y superarles. Nuestro objetivo para 2018 es ir más allá de superar a Renault. Pero no queremos desvelar nuestros planes ahora mismo", concluye Hasegawa.En el lado opuesto de la situación, Fernando Alonso reconocía al acabar el pasado GP de Brasil que ya está centrado en Renault y en tener que dejar de ser un gran 'defensor' para obtener un resultado con puntos los domingos."Es una pena que tengamos este déficit de potencia tan increíblemente increíble, y que, con toda la batería, DRS y demás, se te escapen en la recta. La diferencia –del motor– cuando venía uno –otro piloto por detrás– con el DRS, serían 40 o 50 kilómetros/hora. Es bastante increíble que quedemos por delante de algunos coches", explicaba Alonso.