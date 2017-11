por Trupon » Ayer, 22:00

VETTEL: “ALGUNAS CARRERAS SON ABURRIDAS, ¿Y QUÉ?”

El piloto alemán no cree que sean necesarios cambios de reglamento solo para que haya más adelantamientos.

POR SOFÍA TERA 23 NOVIEMBRE 2017Los nuevos monoplazas que debutaron esta temporada han tenido una recepción bastante positiva por parte de los pilotos. La mayor exigencia física que requieren estos coches y la espectacularidad de su pilotaje han sido dos de los aspectos que han recibido una mejor acogida, pero no todo lo que han traído los vehículos han sido cosas buenas. La mayor carga aerodinámica ha dificultado la tarea de seguir al coche de delante, reduciendo así las posibilidades de adelantar incluso con DRS.Este año, el número de adelantamientos se ha reducido con respecto a años anteriores, siendo el Gran Premio de Rusia la carrera con menos cambios de posición en pista: solo se produjo uno y fue debido a órdenes de equipo. Aunque estas carreras más estáticas han suscitado las quejas de los aficionados, Sebastian Vettel considera que no se deberían cambiar los reglamentos únicamente para que haya más adelantamientos y, por ende, Grandes Premios más emocionantes.“Las carreras son más agradables, pero si eso produce un mejor espectáculo o lucen mejor en televisión depende de cada una. Por eso me gustaría que el año que viene todo el mundo se calmara un poco. Algunas carreras son aburridas, ¿y qué? No veo ningún problema en ello y no creo que necesitemos tener récords de adelantamientos en cada carrera”, declaró el piloto de Ferrari.“Es cierto que cuando eres más rápido y no puedes adelantar, molesta un poco. Pero si logras hacerlo, hay una gran recompensa dentro del coche. Adelantar debería ser un logro y no un regalo. A veces la gente necesita relajarse y aceptar que haya algunas carreras aburridas. Puede haber una emocionante después y no lo puedes predecir incluso cuando queremos controlar todo”, añadió Vettel.