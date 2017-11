por Stella's Boy » Hoy, 13:37

El único error realmente estúpido por parte de Seb en 2017 fue lo de Bakú, donde perdió los 8-11 puntos de más respecto a Lewis que podría haber conseguido ganando el GP. Lo de Singapur fue un lance de carrera provocado por un 'approach' a la salida del GP excesivamente arriesgado por parte de Vettel, pero no me comeré a un piloto por cerrarse al interior en la salida de un GP (sin ir más lejos, si Bottas lo hubiera hecho en Brasil posiblemente hubiera ganado la carrera).



En cualquier caso, incluso aceptando lo de Singapur como error clamoroso, para mí eso no compensa los muchos momentos de la temporada en que Seb ha brillado y dado ese punto de más de los grandes campeones: los adelantamientos a Ricciardo en China y a Bottas en Montmeló, las remontadas de Canadá y Sepang, las poles de Singapur y México y, sobretodo, el ganar en Hungría con el volante girado durante buena parte de la carrera. En resumen, Vettel ha ganado más puntos gracias a su pilotaje de los que ha perdido por ese mismo motivo.



Hamilton ha cometido menos errores y ha pilotado, a lo largo de la temporada, mejor que Seb, como el propio alemán dice, un reconocimiento que por cierto es muy poco común (por no decir único) en pilotos de este nivel.