Ferrari en el GP de Abu Dabi F1 2017: Domingo

Vettel: "Estoy seguro de que tenemos muchas cosas que mejorar"

Räikkönen: "He estado ahorrando gasolina. Eso no tiene nada que ver con las carreras"

Sebastian Vettel (3º):

Kimi Räikkönen (4º):

Maurizio Arrivabene, jefe del equipo:

JORGE IGLESIAS | 26 NOV 2017Ferrari cierra su año 2017 con una carrera agridulce en Abu Dabi, después de no haber podido acercarse en ningún momento a los Mercedes. Sebastian Vettel ha terminado tercero y confirma así su subcampeonato, pese a la victoria de Valtteri Bottas, mientras que, Kimi Räikkönen, cuarto, ha mostrado su frustración, por tener que ahorrar gasolina durante gran parte de la carrera."He estado bastante solo durante la mayor parte de la carrera, intentando ahorrar un poco de gasolina en la primera parte del último stint, ¡pero así son las cosas a veces! Los resultados han sido peores de lo que podrían haber sido, pero, al final, no hemos sido lo suficientemente buenos. No obstante, rendirse va en contra del espíritu de Ferrari"."Estoy seguro de que tenemos muchas cosas que mejorar y de que la gente está muy motivada, así que tengo ganas de que llegue la próxima temporada. Hemos tenido nuestras oportunidades y las hemos aprovechado, pero también hemos cometido pequeños errores aquí y allá y estoy seguro de que no volverán a ocurrir"."Creo que no hemos perdido el Campeonato en ninguna carrera en particular; tienes que correr y conseguir puntos, y en nuestro caso, no hemos conseguido los suficientes"."Prometo empujar el año que viene y hacerlo lo mejor que pueda junto al equipo y vamos a ver qué pasa. Este año hemos mejorado de forma increíble en el coche; el chasis ha sido realmente sólido desde el primer día"."Hemos dado algunos pasos importantes en el motor, pero aún necesitamos encontrar más potencia en relación a nuestros competidores. No obstante, lo más importante es centrarnos en en qué posición queremos estar como equipo"."Hoy, las sensaciones con el coche han sido buenas durante la mayor parte del tiempo, pero, para ser honestos, mi carrera ha sido aburrida. He estado ahorrando combustible durante la mayor parte del tiempo. En mi opinión, es algo que no tiene nada que ver con las carreras, pero las reglas son las reglas"."No hay nada que puedas hacer, sigues levantando a mitad de la recta, 200 metros antes del punto de frenada y el piloto de detrás tiene que hacer lo mismo. Es doloroso no poder apretar en los lugares en los que tienes el potencial para hacerlo"."Parece que estamos cerca, pero no es una lucha. Mantuve a Verstappen detrás de mí y, al mismo tiempo, estaba ahorrando el combustible suficiente para estar dentro de la legalidad. En algunas pistas tienes que hacerlo más que en otras, y no es muy emocionante"."En general, nos habría gustado hacerlo mucho mejor este año, pues tenemos un conjunto bastante sólido. Sólo nos queda solucionar y minimizar los problemas. El año que viene será una historia diferente con un coche diferente y vamos a empezar desde cero. Queremos mejorar en todas las áreas e ir más rápido"."El resultado de hoy está lejos de ser el ideal, pero vale la pena señalar que, en esta pista, las únicas oportunidades reales de adelantamiento están en la salida y durante las paradas. Por desgracia, el potencial real del SF70-H sólo se ha podido ver en las etapas finales de la carrera"."Todo el equipo, tanto aquí como en Maranello, ha dado lo mejor de sí, como de costumbre. Ahora nos centramos ya en el futuro, con humildad y determinación y estamos completamente concentrados en 2018".