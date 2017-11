por Trupon » Ayer, 21:27

Wolff y Todt responden a Horner sobre la regla de los tres motores

A Mercedes le sorprende que Red Bull muestre su desacuerdo ahora

Brawn anuncia que simplificará las sanciones para 2018

ANA VÁZQUEZ | 27 NOV 2017El jefe de Mercedes, Toto Wolff, y el presidente de la FIA, Jean Todt, han decidido contestar a las críticas que existen a raíz del cambio del reglamento de motores para 2018. Ambos se han pronunciado después de que Christian Horner, líder en Red Bull, opinara que reducir el número de motores por año de cuatro a tres era de "locos de remate"."Para mí es totalmente de locos, conseguimos hacer este año con seis motores, creo. Irnos a tres el próximo año, en el que habrá más carreras es de locos, para ser sincero", se quejó Horner durante el fin de semana en declaraciones para Channel 4."Si es de locos, entonces no debería haber presionado para que las unidades de potencia fueran más baratas", recordó Wolff, en Abu Dabi, en declaraciones recopiladas por la agencia de noticias GMM."A los fabricantes nos animó todo el mundo para mejorar el precio de entrega para los clientes y eso es exactamente lo que hicimos y si lo recordamos de la manera correcta, todo el mundo estuvo en la mesa cuando se decidió. Sí, es un reto enorme lograr esta fiabilidad, pero eso es lo que decidimos hacer", ha agregado.Por su parte, el presidente de la FIA, Jean Todt, está de acuerdo con Wolff en que las reglas de 2018 son ya definitivas. "No estoy contento cuando escucho que un piloto tiene una penalización de 150 posiciones, pero la Fórmula 1 es muy exigente y cada detalle debe estar en su sitio. El límite en el número de motores no es nada nuevo, cada uno conoce las reglas", ha indicado el francés en declaraciones a la agencia de noticias Reuters."Para cambiarlo y decidir volver a cuatro motores, necesitamos acuerdo unánime y no lo tenemos, así que tenemos tres motores", ha opinado el galo.FIN DE LAS SANCIONES CONFUSAS EN 2018El director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, por su parte, cree que las sanciones que incluyen numerosas posiciones en la parrilla como castigo son confusas para los aficionados y su intención y la de Liberty Media es simplificarlas en el futuro."Vamos a cambiarlo el próximo año a simplemente poner los coches al final de la parrilla. No vamos a tener 50o 60 penalizaciones, al menos será simple y fácil de entender. Creo que probablemente nos acercamos a las 1.000 posiciones de sanción al final de esta temporada y eso no es bueno", señaló Brawn en palabras para Channel 4.