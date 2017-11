"analizando si siguen operando en la F1"

Han ido muy lejos esto tipos... no se puede ser tan brutal y déspota, han dominado en lo deportivo en los últimos años de forma total, hasta diría de forma inmisericorde ¿Y todavía se quejan porque no lo van a seguir haciendo en otros aspectos como el comercial? ... ¿Ajá? ... así que luego da tanto título y victorias bajo un dominio pocas veces visto desde la creación de los G.P's. hace más de un siglo, estos tipos de Mercedes Benz están, pero que biennnn, qué linduraaa... ¿Por qué no se van a "operar" aunque sea un poco a la "racalcada" c_ _ _ _ _ de su m _ _ _ _, "pedazos" de h _ _ _ _ de p _ _ _ _?Más allá de que fuera aceptado "Liberty Media" (y sin ser yo en absoluto defensor de ellos) como encargado de promover el emprendimiento comercial de la categoría (porque ya se ha aceptado y punto), no habría que permitir estas amenazas de tinte anárquico por parte de los "alcornoques" de la FIA, porque si fueran lo que deberían ser y tuvieran "puestos los que hay que tener", deberían literalmente citar urgentemente a este Grupo Industrial (y a su "vocero" el sr. Wolff) a sus estrados para que ratifique o rectifique su amenaza, so pena de exclusión del Campeonato Mundial.Lo lamento, pero luego de leer cosas así, no puedo más que "embroncarme"... parece mentira que algunos periodistas que recogen estas declaraciones luego no repregunten, no puede ser que tengan tanta "sangre de pato"... alguna vez alguien muy conocido me dijo que será por eso que no soy capaz de "sobrevivir apaciblemente en ningún estanque"