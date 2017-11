soymotor.com

¿Así que la historia de Alfa Romeo en los G.P's. comienza en 1950? (si no es así entonces que me aclaren qué es y qué significa "F1 y los G,P's." como tal)... a ver si alguien de donde (según la fuente) se originó esta noticia () rectifica semejante disparate y aclara también que Alfa Romeo como tal y específicamente dentro de los G.P's. ya no existe, y si existe el nombre es solamente gracias a una transacción comercial que en su momento aprovechó el Grupo FIAT (hoy junto a Chrysler), desde ese entonces, Alfa Romeo (que será a partir de 2018 el equipo Alfa Romeo Sauber) pasó a ser algo así como una reproducción virtual de algo que alguna vez fue real