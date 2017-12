por scuderia ferrary » Hoy, 10:56

Lewis Hamilton abandonará la Fórmula 1 cuando su vida privada se convierta en algo más importante para él, según el expiloto de la categoría reina Marc Surer. Se rumorea que el tetracampeón negocia una renovación millonaria con Mercedes para quedarse más allá de 2018 en el equipo, sin embargo, el suizo le pone fecha de caducidad a su estancia en el deporte.Marc Surer considera que la apretada agenda de Hamilton no le beneficia nada en la pista y que le llegará a cansar algún día, en el que le dará prioridad a su vida privada en lugar de a la profesional. Desafortunadamente, según el expiloto, esto no se sabe en qué momento puede ocurrir."También creo que a veces está tan distraído con su vida privada. Un día podría decir 'Oh, ¿tengo que ir y pilotar?' Creo que podría pasarle en cualquier momento", ha señalado el piloto suizo para el canal alemán Sky.Surer también piensa que la motivación de Lewis Hamilton sólo perdurará cuando luche por un título, de ello pueden ser evidencia las últimas carreras de 2017, en las que el británico reconoce que no dio su 100% como las anteriores."Bottas está simplemente en una categoría diferente respecto a Hamilton. Lo vimos claramente este año. A Bottas le falta algo en comparación con él", ha expresado Surer para finalizar.