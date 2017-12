por scuderia ferrary » Ayer, 23:09

Valentino Rossi buscará su sexta victoria en el Monza Rally Show en 2017, demostrando su velocidad a cuatro redes y el por qué Ferrari le hizo un test en F1 en 2008 y se ha rumoreado tantas veces que el astro italiano del motociclismo pudiese competir en el Gran Circo.Así, Rossi demuestra que consume muchas horas de competiciones automovilísticas, dado que afirma que podría competir en coches una vez se retire de MotoGP, y que podría juntarse con Fernando Alonso para compartir coche en las 24 horas de Le Mans."Cuando no compita en MotoGP, todavía tendré diez años para correr en coches. Por ejemplo en los rally, pero también en circuitos. Me gustaría correr las 24 Horas de Le Mans. Está Alonso... Quizá corramos juntos. Así podríamos salir juntos a cenar luego... Lo que es seguro es que correré hasta que sea competitivo y tenga ganas", ha ironizado Rossi en su llegada a Monza en declaraciones sobre Alonso, cuya novia –la modelo italiana Linda Morselli– es la ex de Rossi.Otra demostración de que Rossi es fiel seguidor de la F1 es que ha comparado a la que quizá es la sorpresa de MotoGP esta temporada, Johann Zarco, con Max Verstappen. Ambos, jóvenes y sin miedo ni piedad en pista, le dejan la sensación a Rossi de que son piloto que "nunca frenan"."Verstappen es como Zarco. Ninguno de ellos frena. Si tienes que estar a su lado en pista, sabes que es un peligro que los dos os quedéis fuera de carrera", declara Rossi en el portal italiano GP One.