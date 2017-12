por scuderia ferrary » Hoy, 18:28

El equipo Alfa Romeo Sauber F1 Team ha echado a rodar este sábado con la presentación oficial de la escudería, en la que Sergio Marchionne y Pascal Picci han revelado los colores que lucirá su monoplaza la próxima temporada.El coche de 2018 será blanco y rojo, e incluirá el emblema de Alfa Romeo en los laterales de la tapa motor. El nuevo logotipo de la escudería –que aúna la iconografía de ambas marcas- aparecerá en los laterales del alerón trasero. El modelo utilizado para el evento ha sido un C30 de 2011.Sergio Marchionne también ha revelado la alineación oficial, que estará compuesta por el prometedor monegasco Charles Leclerc y el sueco Marcus Ericsson. Antonio Giovinazzi ejercerá de tercer piloto y disputará seis sesiones de entrenamientos libres con el equipo.En virtud de esta asociación, Alfa Romeo se convertirá en el patrocinador principal del equipo Sauber y también en su socio técnico y comercial. Se prevé que personal del fabricante refuerce las filas de la escudería, que también ganará enteros a nivel económico."Alfa Romeo contribuirá a los gastos del equipo. No hablaré de cifras, díganme un solo equipo que lo haga", ha explicado Sergio Marchionne, responsable de FCA."Los costes no afectarán al Grupo FCA, que está en posición de serios beneficios. Lo importante era hacer nacer el proyecto. Todo lo que tenga Ferrari irá para Alfa Romeo, salvo que ponga en riesgo alguna de las marcas".Marchionne también ha aprovechado la presencia de Chase Carey para redoblar la amenaza de Ferrari de marcharse del deporte si las condiciones del nuevo Acuerdo de la Concordia no le satisfacen."El acuerdo con Sauber termina en 2020-2021, si Ferrari sale de la Fórmula 1. Así de seria es la amenaza de Ferrari. Hay que encontrar una solución. Chase y yo lo sabemos, pero Ferrari no puede rendirse. No todos los coches pueden ser iguales en tecnología, eso no es lo que necesisita Ferrari. Si Ferrari tiene que ir a otros sitios, lo hará".FOTOS CON LUZ NATURAL