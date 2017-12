por scuderia ferrary » Hoy, 20:29

Guenther Steiner no teme que las sinergias entre Ferrari y Sauber repercutan negativamente en el equipo Haas, que hasta ahora ha mantenido una colaboración técnica muy estrecha con la casa de Maranello.Cuando Haas F1 debutó en 2016, lo hizo con un monoplaza que no sólo usaba el motor y caja de cambios de Ferrari, sino que también se había gestado a nivel aerodinámico en el túnel de viento de Il Cavallino Rampante.La relación entre Haas y Ferrari eran tan cercanas que incluso Romain Grosjean creía que estar con el equipo estadounidense le acercaría a la órbita de Maranello, a pesar de que siempre fue consciente de que sería difícil dar el salto.Ahora, el Grupo FCA ha cerrado un acuerdo histórico con Sauber para que el equipo de Hinwil luzca el patrocinio de Alfa Romeo. Alfa Romeo también brindará apoyo técnico y se involucrará en la dirección del proyecto deportivo.Guenther Steiner, jefe del equipo Haas, no teme que su escudería se vea resentida por esta situación. Afirma que Ferrari siempre ha respetado los términos de su acuerdo."Tenemos buenos contratos y una buena relación. Si quieren hacer algo diferente –con otro equipo-, ¿quiénes somos para decirles que hagan otra cosa?", reflexiona Steiner en declaraciones a SoyMotor.com."Yo recibo lo que en su momento acordamos. No están retrocediendo en nada. Si quieren hacer algo con Sauber, bien por mí. ¿Qué puedo hacer? Respeto demasiado a Ferrari como para decirles qué deben hacer y qué no"."Mientras nuestra relación, la relación Haas-Ferrari, sea la que era, no tengo problema. Está mejorando porque cada vez nos conocemos mejor. Pueden trabajar con otros equipos".Alfa Romeo Sauber es la culminación del deseo de Sergio Marchionne de contar con un filial para la Scuderia Ferrari, un lugar donde sus pilotos más prometedores puedan acumular experiencia antes de un eventual salto a la élite.