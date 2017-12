por scuderia ferrary » Ayer, 19:46

El director de deportes de Michelin, Pascal Couasnon, ha asegurado que el fabricante francés no se siente atraído por un posible regreso a la Fórmula 1, y se centrará en series como el Mundial de Resistencia o la Fórmula E. Asegura que no tendría sentido regresar al Gran Circo dado el bajo nivel de transferencia tecnológica entre la competición y la carretera.Michelin, que estuvo presente en la Fórmula 1 entre las temporadas 2001 y 2006, y presentó en interés en volver a la categoría reina del automovilismo, pero la insistencia de la competición en no cambiar criterios y especificaciones mantuvo alejado al fabricante de la competición."Michelin quiere correr con un desafío. Obviamente cuando tienes competición, el desafío está justo ahí. Pero si trabajas con la FIA, tu trabajas con la Fórmula E y dices, vale, ¿por qué no introduces una nueva regla que haga más difícil para el fabricante de neumáticos? Entonces tienes tu propio desafío. Eso es lo que queremos", aseguró Couasnon durante un evento en Hong Kong en declaraciones recogidas por Crash.net."No queremos correr en series donde no haya desafíos o que tengan desafíos que no tienen sentido para tu coche y el mío. Si hay un desafío, incluso si estamos solos, está bien. La Fórmula E es un ejemplo perfecto", aseguró.El momento por el que atraviesa la F1, que está centrado en una amplia compuestos –cuyo neumático más blandos tienen una vida útil realmente corta– hace que Michelin no piense en una vuelta al deporte."La Fórmula 1 hoy, para ser sincero con vosotros, hablábamos de llantas de 18 pulgadas, bandas laterales más pequeñas, esto es lo que ves en la calle. Si tu aprendes algo puedes transferirlo rápidamente. Con las bandas laterales grandes, no aprendes nada útil. Gastas mucho dinero para cambiar neumáticos cada siete o 10 vueltas y tienes tecnología que realmente puedes usar en el coche de uso diario", afirmó. "Me encanta la F1, pero en términos de pura tecnología, no es la serie más útil a día de hoy", dijo para finalizar.