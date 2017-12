por scuderia ferrary » Ayer, 19:51

"No". Así de clara es la respuesta de Lewis Hamilton cuando le preguntan si en algún momento puede imaginarse con los colores de Ferrari. El piloto británico quiere ampliar su vinculación con Mercedes, y pretende aumentar su palmarés junto a la escudería de la estrella. Todo ello será sin Fernando Alonso a su lado, ya que el británico ha confirmado que "nunca" volverá a compartir equipo con el asturiano."Estoy orgulloso de estar en Mercedes. No puedo imaginar que nada vaya a cambiar. En la vida, nunca puedes pedir nunca, pero espero acabar mi carrera en una flecha plateada", aseguró el tetracampeón mundial en declaraciones al medio alemán Stuttgarter-Zeitung.Hamilton tratará de sumar su quinto Mundial en 2017 y adelantar de esa forma a Sebastian Vettel en número de títulos. Un asalto al título que volverá a ir de la mano de Mercedes. Lewis habló también acerca de la unión especial que tiene junto al fabricante alemán."–He estado conectado a Mercedes– siempre desde que tenía 13 años, así que es más tiempo que alguna gente que trabaja aquí en la fábrica en Sindelfingen. He pilotado durante 10 años para Mercedes en Fórmula 1, más que ningún otro piloto Mercedes antes. Esto realmente significa algo para mí", afirmó.DESCARTA COMPETIR JUNTO A ALONSOEl británico también fue preguntado acerca de la posibilidad de competir junto a Fernando Alonso en el mismo equipo, y Lewis lo tiene claro: "No, eso nunca ocurrirá", afirmó."Toto –Wolff– comprende cómo funcionan las dinámicas interpersonales de un equipo. Lo compararía con un imán: cuando dos polos norte se encuentran, se repelen entre sí. Necesitas un polo norte y un polo sur. Dos iguales dan como resultado energía negativa, como en 2007 entre Alonso y yo", asegura el tetracampeón.