"a los precios que está no es rentable. La F1 es aburrida, los españoles no ganan y el interés es bajo".

¿Dónde se verá la Fórmula 1 por televisión en 2018?Novedades sobre las negociaciones de los derechos de la Fórmula 1 la próxima temporada. Movistar podría a estar a punto de renovar para volver a emitir la F1 a partir de 2018.El final de la temporada 2017 de Fórmula 1 supuso también el final del contrato que une a Movistar con los derechos televisivos de la F1, en exclusiva, en nuestro país. Por ello, al no tener los derechos otra empresa a día de hoy, se desconoce dónde se verá la Fórmula 1 en televisión en 2018.Fernando Alonso, en el GP Abu Dhabi F1Movistar cuenta con los derechos de la Fórmula 1 desde el año 2014, pero durante aquella temporada y la siguiente, las carreras se emitieron también en Antena 3 a nivel nacional. Una vez se cerró la etapa de Antonio Lobato al frente de las retransmisiones, Movistar quedó como única plataforma - de pago - que ofrecía la Fórmula 1.Esto ha obligado a que los seguidores de la F1 tengan que contratar los servicios de Movistar para ver las carreras de la categoría reina. El contrato firmado en 2014, sin embargo, ha llegado a su fin con el Gran Premio de Abu Dhabi de 2017 y, por tanto, ahora Movistar tendrá que negociar la extensión de este acuerdo... aunque parece que no quieren hacerlo al mismo precio.Retransmitir las carreras de Fórmula 1, y además hacerlo de forma exclusiva, supone un coste de decenas de millones de euros, algo que no es asumible por demasiadas plataformas. Nunca desvelarán las cifras concretas, pero está claro que Movistar quiere pagar menos, pues además el interés de la categoría en nuestro país ha ido en decadencia, sobre todo porque Fernando Alonso no ha tenido un coche competitivo en los últimos años.Pero esto cambia en 2018. Que Carlos Sainz corra para Renault y que Alonso vaya a contar con un McLaren-Renault hace que Movistar quiera continuar retransmitiendo las carreras cuando parece que el español puede volver a subir al podio y, quién sabe, luchar por el Mundial de Fórmula 1.Según publica El Español, el acuerdo entre Movistar y los promotores de la Fórmula 1, Liberty Media, está prácticamente cerrado y podría anunciarse antes incluso de que acabe el año. De acuerdo con el citado diario, solo faltan unos flecos para cerrarse la renovación del contrato.La falta de competencia a la hora de hacerse con los derechos de la F1 habría sido lo que habría impulsado a Liberty Media a aceptar una renovación a la baja. Desde Mediapro, por medio de palabras de Jaume Roures, por ejemplo, han declarado recientemente queBottas y Vettel en el GP Brasil 2017Vodafone no descarta volver a emitir la F1 en 2018Este año, Vodafone alcanzó un acuerdo, al que obligó Competencia, para emitir los canales Movistar Moto GP y Movistar F1. Finaliza a finales de este año y, por tanto, desde Vodafone ya han avisado a sus suscriptores de que la emisión de los canales cesará a finales del mes de diciembre.Sin embargo, fuentes consultadas por AUTOBILD.ES han asegurado que no se descarta, a día de hoy, volver a contratar a Movistar algunos de los canales para emitir la Fórmula 1 en 2018. Sería una buena forma para que Vodafone pagase parte de los derechos televisivos a Movistar y llevase así las carreras a más viviendas, lo que sin duda es positivo. Dependerá de si ha sido rentable este año.Otra opción, aunque no sabemos si Movistar la contempla, es alcanzar un acuerdo con alguna televisión en abierto y que ésta se encargue de emitir algunas carreras en directo o diferido y que de esta forma también sea menos 'doloroso' el pago de la F1.