AMENAZAS REALESMarchionne asegura que sigue en pie la posibilidad de una F1 sin Ferrari a partir de 2021El director de Ferrari, Sergio Marchionne ha reiterado explícitamente la posibilidad de que la decisión última de Ferrari respecto al nuevo proyecto para la normativa respecto a los motores que Liberty Media pretende introducir para 2021, sea definitivamente el abandono de la parrilla por parte de la scuderia italiana. El clásico fabricante podría desparecer de la Formula 1 a partir de 2020, fecha que enmarca el final de su contrato con Sauber, con quien recientemente llegaron a un acuerdo tocante tanto a ámbitos comerciales como tecnológicos, que implica la integración de plantilla y tecnologías italianas de la mano de la marca Alfa Romeo, perteneciente a Ferrari.Este acuerdo pronosticaba para muchos la confirmación de que el desaire italiano carecía de fundamento real, y que nada más se buscaba que instigar a los dueños de la Formula 1 a revisar y reinterpretar los objetivos y carencias que se habían propuesto solucionar. Por parte de Ferrari, sabemos hoy en boca de Marchionne, máximo dirigente del equipo y de la marca, que las amenazas siguen en pie, y que 2020 es la fecha límite para sellar una decisión que cambiará el futuro inmediato de la formula 1.De todos es sabido que Liberty Media planea cambiar la normativa de motores con fin de simplificar el equipaje de los monoplazasy, en general, las condiciones de juego no tanto en pista, que también, sino dentro de los talleres, para en primer lugar reducir los gastos, que hoy día son una baza que juega un papel importante en las estrategias de todos los equipos, que se agrupan en torno a este pilar dependiendo de las capacidades de cada cuál de acercarse o alejarse al nivel alcanzado por el mejor.En segundo lugar, se busca, según los constituyentes del equipo dueño de la Formula 1, la integración de nuevos participantes, evento que imposibilita precisamente, el pre-acondicionamiento tecnológico que necesita un fabricante novato para alcanzar un mínimo nivel que no desbarate las posibilidades reales de competir contra quienes ya superan y dominan dicho nivel.ferrariEl plan de 2021 sería una ruina para FerrariMarchionne ha sido desde el principio muy crítico con esta política que a su parecer hace de la Formula 1, un Nascar más. "Nuestra posición en torno a este asunto es bien clara: el contrato con Sauber expira en 2020 por un único motivo, que Ferrari puede no continuar en la Formula 1 a partir de esa fecha", explicaba el italiano."Esta posibilidad es ampliamente seria, puesto que las diferencias no son en absoluto insignificantes, pero tanto yo como Chase Carey esperamos con optimismo llegar a un punto de encuentro que signifique lo mejor para este deporte. Hemos sido perfectamente claros en los puntos que son, para nosotros, fundamentales, como lo es el desarrollo tecnológico. No podemos abandonar este punto y permitir que los coches sean indistinguibles desde el punto de vista tecnológico", explicaba Marchionne. "Doblamos nuestros esfuerzos para encontrar una solución, pero esta condición es inquebrantable."El recorte de presupuesto que Liberty Media asegura estar buscando, es según Marchionne, imposible. Ferrari emplea casi tanta plantilla para la Formula 1 como para el resto de sus frentes deportivos, y comerciales "sería casi imposible controlar tal desmantelamiento administrativo y de personal", terminó asegurando el director de Ferrari.